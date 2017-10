Basel-Stadt hat eine Jagdaufsicht - mit viel mehr zu tun, als man denkt

Herr Leiss, Sie sind Verantwortlicher der baselstädtischen Jagdaufsicht. Erlauben Sie die Frage, was Ihre Aufgabe ist?

Das ist eine einfache Frage, die aber nicht einfach zu beantworten ist (lacht). Man muss zunächst zwei Bereiche unterscheiden: Es gibt sogenannte Jagdregale, in welchen die «klassische» Jagd stattfindet, wie in Riehen und Bettingen. Und dann gibt es den urbanen Bereich, in dem sich ebenfalls Wildtiere aufhalten. Jäger sind für die Jagdbanngebiete zuständig, üben die Jagd aber nicht im Siedlungsraum aus, dafür gibt es die Jagdaufsicht. Grundsätzlich überwachen wir von der Jagdaufsicht beide Bereiche. Konzentrieren wir uns zunächst auf die klassischen Jagdgebiete in Riehen und Bettingen: Die Jagdaufsicht hat dort vor allem eine Kontrollfunktion. Wir beantworten die wichtige Frage: Wieviele Tiere dürfen geschossen werden? Das können wir in Zusammenarbeit mit den Förstern beantworten.

Wie legen Sie diese Zahl fest?

Es hängt davon ab, wie gross die Wildschäden sind. Das heisst zum Beispiel, wie hoch die sogenannten Verbissschäden im Wald sind, wieviele Schäden an jungen Baumarten zu finden sind. Die Tiere selbst können wir zwar nicht zählen, aber anhand von Spuren, Schäden und Beobachtungen lässt sich relativ genau sagen, wieviele Tiere im Wald leben. Eine Herausforderung gibt es im Grenzgebiet von Riehen und Bettingen, weil dort manchmal Tiere aus Deutschland zu Besuch sind. Tiere tragen ja keinen Pass mit sich (lacht).

Die Jäger braucht es für ein gesundes Verhältnis in der Tierwelt. Trotzdem ist die Jagd ein umstrittenes Thema. Kämpfen die Jagdverbände mit zu wenig Mitgliedern?

Vor einigen Jahren hatten wir wenig Jagdnachwuchs. Doch die Anzahl steigt wieder, glücklicherweise. Es muss noch gesagt sein, dass die Jäger auf freiwilliger Basis arbeiten. Da sitzt man schon mal eine kalte Nacht lang im Wald. Zudem kommt dazu, dass Schäden in der Landwirtschaft, die von Wildtieren angerichtet werden, von den Jagdverbänden von Riehen und Bettingen bezahlt werden müssen.

Doch jetzt zur Stadt. Auch dort ist die Jagdaufsicht aktiv.

Zurzeit beschäftigt die Behörden das sogenannte Wildtier-Management im Siedlungsraum stark. Denn im Siedlungsraum sind Jäger nicht aktiv. Für diesen Raum ist ausschliesslich die Jagdaufsicht zuständig. Wir unterscheiden in der Stadt zwischen geschützten und jagdbaren Wildtieren. Ein klassisches Beispiel für eine geschützte Tierart ist der Wolf. Doch in Basel haben wir keine Wölfe.

Auf welche Tierarten achtet die Jagdaufsicht denn besonders?

Grundsätzlich kann man sagen, dass die Tierarten anpassungsfähiger sind, als man noch vor einigen Jahren gedacht hat. Zum Beispiel fühlen sich der Dachs, der Fuchs, aber auch Marder und Tauben in städtischem Siedlungsgebiet wohl. Hier richtet sich die Population nach Nahrungsangebot und Nistplätzen.

Das Kompostieren ist wieder in Mode gekommen. Führte dies zu einem Zuwachs an Wildtieren im Siedlungsgebiet?

Ja, wir weisen auch die Bevölkerung darauf hin, dass Kompostabfälle die Wildtiere anziehen. Diese Tiere können Gärten stark beschädigen, wenn sie angelockt wurden, und es kann für die Menschen unangenehm werden. Dachse graben beispielsweise tiefe Löcher in den Rasen. Aber grundsätzlich möchten wir die Biodiversität unterstützen. Wildtiere in der Stadt zu haben ist etwas Schönes. Wichtig ist aber, dass das Verhältnis gesund ist.

In welchen Basler Quartieren beobachten Sie viele Wildtiere?

Zurzeit gibt es im Gundeli und auf dem Bruderholz einen hohen Dachsbestand. Das liegt einerseits am Nahrungsangebot, aber auch am milden Klima dieses Jahr.

Das Tierwohl steht bei der Jagdaufsicht im Vordergrund. Greifen Sie dennoch ein, wenn jemand ein verletztes Wildtier findet und zuhause aufpäppelt?

Bei jedem Wildtier, das man aufnimmt, braucht es eine Bewilligung. Natürlich nimmt hin und wieder jemand eine Taube in guter Absicht heim. Aber auch hier braucht es eine Bewilligung von uns, tierschutzrelevante Richtlinien müssen eingehalten werden. Und ja, das Tierwohl steht ganz klar im Zentrum.

Gab es einen aussergewöhnlichen Fall von jemandem, der ein Wildtier aufgenommen hat?

In Riehen kam es vor, dass junge Füchse angefüttert wurden und plötzlich lebte ein Fuchs wie ein Haustier bei Familien. Statt eines Hundes, ist dann ein Fuchs in den eigenen vier Wänden. Doch es kommt der Moment, in dem der Fuchs erwachsen wird und sich durchsetzt. Das ist der Moment, in dem bei uns das Telefon klingelt.

Wie gehen Sie dann vor?

Eine schwierige Situation. Solche Füchse sind dann auf die Menschen geprägt und können nicht mehr selbst in der Wildnis leben. Die Tiere können Träger von Parasiten und anderen Krankheiten sein. In Riehen wurde sogar jemand von einem Fuchs angefallen und gebissen, der als junges Tier zu den Menschen kam.

Gab es in der Gesellschaft einen Wandel? Haben die Menschen im urbanen Raum den Bezug zur Natur verloren?

Oft sind den Leuten die Bedürfnisse von Wildtieren gar nicht bewusst. Viele Dinge geschehen aus gutem Willen, aber sind für die Wildtiere nicht hilfreich. Was in der Natur alles abgeht, ist vielen Menschen der heutigen Zeit leider gar nicht mehr bewusst.

