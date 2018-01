Basler Kantonslabor auf Sünderjagd

Dr. Hans Kreis, der erste Kantonschemiker der Stadt, berichtet 1893 im ersten Jahrbuch des Kantonslabors von einem Fall der Brotkrankheit. Ein «zwei Tage altes Brot […] besass einen baldriansäureartigen Geruch, fühlte sich ganz klebrig an und zog lange, zähe Fäden». Das Amt eines «öffentlichen Chemikers» gab es zwar schon seit einer Cholera-Epidemie 1855, das Kantonale Labor um Kreis entstand jedoch erst vierzig Jahre später. Im ersten Bericht überhaupt verkündete das neue Labor der Stadt von Untersuchungen in den Bereichen «Bier, Brot, Essig, Milch und Speisefette». Heute, das Kantonslabor feiert sein 125-jähriges Bestehen, ist diese Liste wesentlich länger. Neben den «Dauerbrennern Kosmetik und Restaurants», wie es der Leiter Dr. Philipp Hübner ausdrückt, kümmert sich das Amt auch um Fragen zum «Notfallschutz in der Umgebung von Kernanlagen» oder den Gefahren der chemischen Industrie. «In Sachen Radioaktivität sind wir sehr aktiv, und das nicht erst seit Tschernobyl», sagt Hübner. Die Haltung gegen Kernkraft ist in der Kantonsverfassung festgeschrieben, wird also von oben legitimiert, wie Hübner feststellt: «Wir unterstützen diese Bewegung auch, das ist kein Geheimnis».

Maden im Tiramisu

Hübner leitet das Amt seit über zehn Jahren. Er hat in Basel Molekularbiologe studiert und schrieb seine Dissertation unter der Leitung von Werner Arber, Nobelpreisträger für seine Forschung in der Molekulargenetik. Über Bern und Zürich gelangte Hübner zum Kantonslabor. Die Standbeine, so der Leiter, bleiben jedoch der Konsumentenschutz und die Kontrolle von chemischen Stoffen. Und da gibt es genug zu tun, denn die Geschichte vom klebrigen Brot ist auch heute noch aktuell. Eine Kontrolleurin erzählte Hübner von einem Tiramisu, in welchem sich bereits die Maden wanden. Der Restaurateur sah partout nicht ein, wo das Problem lag und bot an, das wurmbelebte Dessert zur Demonstration von dessen seiner Meinung nach noch absolut vorhandenen Geniessbarkeit auf der Stelle zu verspeisen. Die Kontrolleurin lehnte ab und liess das Lokal schliessen. Bei akuter Gefährdung kann das Kantonslabor nicht nur Bussen verhängen, sondern auch Betriebe und Produkte vom Markt nehmen. Und zwar über die Kantonsgrenzen hinaus. «Die kantonalen Labors sind da auch abgestimmt, dass nicht alle dasselbe überprüfen.» Denn Kontrollen sind aufwändig und die Resourcen begrenzt.

Ein Jux zwar, aber dennoch ein hübsches Stück aus Hübners Sammlung: Basler Giftwasser «toxique» von Greenpeace.

Amt für Sysiphusarbeit

«Das Hauptproblem ist oft einfach der Mensch und seine Tendenz, auszuweichen», meint der Chemiker. Besonders Betriebe mit knappen Mitteln kümmern sich wenig um die Regeln, sind aber auch gut darin, unter dem Radar zu bleiben. Seit Jahren sinkt die Quote der Beanstandungen stetig , ein halbes Prozent der Betriebe macht die meiste Arbeit, wie Hübner erklärt. «Wir arbeiten sehr resourcenorientiert, das heisst, wir schauen da hin, wo wir die Probleme auch vermuten. Darin sind wir sehr gut und deshalb entsteht oft ein schlimmeres Bild, als es tatsächlich ist». Von den rund 2’300 Restaurants in der Stadt werden heutzutage etwa 1’000 jährlich kontrolliert.

Der Tortentest

Nicht immer ist es eine Sache von simplen Bazillen und unsauberer Kühlschränke. Der Konsumentenschutz geht oft über das Regal im Einkauszentrum hinaus. Bergamotte zum Beispiel ist ein natürlicher Aromastoff und in Kosmetikprodukten sehr beliebt. Durch Einwirkung von Sonnenlicht kann er aber gefährlich werden, was bei Bräunungscrème denkbar ungünstig ist. Das Kantonslabor kümmert sich deswegen nicht nur um unerlaubte Zusätze, sondern auch um das, was geschieht, wenn ein Produkt tatsächlich in Gebrauch ist. Meist geht es dabei um stark krebserregende Nitrosamine und das ist nicht immer ein simpler Prozess. Auf der Suche nach diesen liegen dann eine Flasche Olivenöl, ein Paket Babynahrung und eine Linzertorte dem Tisch. Wie, bitte, untersucht man eine Torte? Die Lebensmittelinspektoren müssen sich einiges einfallen lassen: «Klar, es gibt offizielle Verfahren, aber die Realität sieht meist etwas anders aus», meint der Mitarbeiter, der sich darum kümmern muss.

Bei mehreren tausend Proben jährlich ergibt das zünftig Laborstunden. Als «service public» sind die amtlichen Kontrollen bei den Betroffenen kostenfrei. Ausser, es muss etwas beanstandet werden, dann hat der fehlbare Verursacher dafür aufzukommen. «Wir kosten etwa 2 Franken pro Minute,» meint Hübner lachend. Das sind dann schnell ein paar hundert Franken.

Ihre Meinung zum Thema? Hier geht's zu unserer Facebook-Diskussion.