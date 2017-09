Basler Staatsschutz: Statt Terroristen Basler SP-Genossen im Visier

James Bond wäre das nicht passiert. Der Geheimagent im Dienste seiner Majestät hätte gemerkt: Hier Anita Fetz, da Susanne Leutenegger-Oberholzer und viel lokale SP-Prominenz. Auch der Zeitpunkt vor dem Ständeratswahlkampf wäre für 007 ein Hinweis gewesen. Soviel Reflektion kann man von den Basler Staatsschützern bei der Terroristenjagd nicht erwarten. Die Basler Fachgruppe 9 fichierte fröhlich die Basler Parteigenossen. Und brachte so neues Ungemach für Polizeidirektor Baschi Dürr.

Im Basler Parlament sprach Regierungsrat Dürr am Mittwoch davon, dass die Arbeit des Staatschutzes eine Gratwanderung sei. Es liege in der Natur der Sache, dass die Fachgruppe 9 in einem grossen Spannungsfeld operiere. Eine Antwort darauf, wie Beamten der Fachgruppe eine Wahlveranstaltung der Sozialdemokraten mit einer politischen Versammlung etwa eines prokurdischen Vereins verwechselt werden konnte, fand der Polizeidirektor allerdings auch nicht.

Pensionärin nach Bern gemeldet

In einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage von Tonja Zürcher zeigt sich das Departement ebenfalls nicht sattelfest. Hier liest man, dass die Basler SP-Ständerätin Anita Fetz «voreingenommen» sein könnte, da sie zum Kontrollorgan über den Staatsschutz des Kantons gehört. Ständerätin Fetz, eine Terroristin? Da muss man wirklich nicht James Bond sein, um das mit grosser Sicherheit ausschliessen zu können. Die Aufgabe der Fachgruppe 9 wäre es in Zusammenarbeit mit dem Bund verdächtige Personen im Auge zu behalten. Dies ist durch den islamistischen Terror und durch die Situation in der Türkei eine schwierige und heikle Sache. Die Basler Geheimdienstler treten aber in ein Fettnäpfchen nach dem anderen.

Die Geschichte des Basler Staatsschutzes ist eine von Pleiten, Pech und Pannen. So wurden vor kaum zehn Jahren Grossräte türkischer Abstammung fichiert. Etwas länger ist es her, dass SP-Grossrätin Tanja Soland erfasst wurde, weil sie eine Bewilligung für eine Demonstration eingeholt hatte. Für Aufsehen bis nach Bundesbern hatte 2007 der Fall von Astrid L. gesorgt. Nach einem Brandanschlag auf das Ausschaffungsgefängnis Bässlergut war die Baslerin mit ihrem Ehemann in der Terroristendatenbank ISIS eingetragen worden, obwohl die Polizei «keine Anhaltspunkte» hatte, dass Astrid L. etwas mit dem Brand zu tun gehabt haben könnte. Als sich die Berner Kommission nach der Gefährlichkeit von Astrid L. bei den Baslern erkundigte, beschied man ihnen, dass die Pensionärin und ihr Mann «kein Thema» seien. Dennoch waren sie elf Jahre in der Datenbank des Bundes als Terroristen aufgeführt gewesen.

Politisch unter Druck

Auch der Bericht des städtischen Kontrollorgans zum Staatsschutz weckt gemischte Gefühle. So wurde die Kommission bei ihrem Bericht an den Regierungsrat informiert, dass die «Überprüfung der Datenbanken bei der Kantonspolizei mit den entsprechenden Zugriffsberechtigungen aus Personalgründen verschoben wurde.» Diese Überprüfung die Löschung harmloser Personen sind aber vom Bund vorgeschrieben, aber in Basel hat man dazu scheinbar keine Zeit. Auch das Bespitzeln von öffentlichen Veranstaltungen ist am Rheinknie eigentlich nicht mehr vorgesehen. Es dürften keine Dossiers mehr darüber angelegt werden, wer wann welche Veranstaltung besucht. Immerhin: Da wäre eine Gemeinsamkeit mit James Bond. 007 kümmert sich auch nicht um kleinliche Anweisungen. In Basel dürfte es aber trotzdem eng werden. Nach dem Fichen-Skandal von 2008 wurde der Fachgruppe 9 vom Parlament das Budget um einen Drittel gekürzt.

