Das Feuchte von oben, das Nasse aus dem Glas und eine Wassermusik

Der Kostümstoff wird nass, das Wasser sammelt sich auf dem Trommelfell und spritzt bei jedem Schlag, auch die Piccolos saugen sich voll, mit dem Nass, das da vom Himmel kommt – und es dauert ein ziemliches Weilchen, bis wir alle wieder trocken sind. Bei jedem Schritt trampst du in einen sumpfigen Matsch aus Räppli, eine rutschige, gemeine Substanz. So gegen 18 Uhr war die Fasnacht extrem ausgedünnt, alles hat sich in den Beizen und Kellern verschanzt...

Zum Glück hat sich dies in der späten Nacht nochmals geändert. Kaum waren die Schleusen des Himmels geschlossen, kamen alle hurtig aus ihren Löchern. Schyssdräggziigli, grosse Cliquen, Einzelmasken, Gugge – und das Basler Fasnachtsschiff ward wieder unter Volldampf unterwegs.

Mit den Mätzli ist das mediokre Ziigli in die Rheingasse gezogen, mit beschwingtem Schritt, denn einige Hektoliter Käppelijoch Bier und unzählige Kaffi Luz hatten unsere Lebensgeister wieder zurückgebracht. Dann hat sich die Bande durch den Tunnel Richtung Unterer Rheinweg gezwängt, das dätscht, das ruesst einfach wunderbar. Mit den Neye Glaibasler sind wir alsbald flussaufwärts gezogen, im tiefsten Bauch der spätesten Nacht.

Hier sind wir fast allein auf weiter Flur, ein Liebespärchen drückt sich in einen Hauseingang, drei Harlekine haben ihre Trommeln abgehängt, die Larven auf die Felle gelegt, starren in die Fluten des Basler Hausflusses, auch Bach genannt, und teilen sich einen dicken Joint.

Wir ziehen weiter und der Untere Rheinweg zieht sich in die Länge. Unter dem Jahr ist er um einiges kürzer. Es ist, als hätte Frau Fasnacht die alte Stadt in die Länge gezogen, gleichsam wie den Balg einer Handorgel, die zu einem Schnitzelbangg wimmert. Schemenhaft kommt uns ein Ziigli entgegen. Was spielen die? Es ist ein Marsch, den wir noch nie gehört haben, irgendwie perlend, irgendwie flüssig. Und es ist, als würden sie nicht gehen, sondern gleiten.

Sie kommen näher, da sehen wir, dass sie alle Hörner auf den Köpfen haben, dass Algen von ihren Armen und Beinen hängen – und der Tambourmajor schwingt statt einem Stägge einen Dreizack. Beim Steg der Münsterfähre biegen sie plötzlich links ab, Richtung Rhein, und verschwinden langsam, pfeifend und trommelnd, in den Fluten, ein paar Luftblasen auf der Oberfläche sind alles, was von ihnen übrig bleibt.

Da steigt dem Ryslaifer plötzlich diese Erkenntnis in den Larven-Kopf: «Das waren keine Fasnächtler aus Fleisch und Blut, das war der Wassergott Neptun mit seinen Kohorten, die in feuchten Basler Fasnachtsnächten manchmal an Land kommen – und ein bisschen pfeifen und russen...»

Zurück durch die Rheingasse, über die Mittlere Brügge, eine Gugge nach der anderen kommt uns entgegen, die Monster der Fasnacht, herrlich schränzend und ruessend. Dann am Hotel Trois Rois vorbei, wo eine bunte Fasnächtlermeute vor dem Eingang versammelt ist, Zinnbecher in Händen, lachend und scherzend. Schon geht es über den Fischmarkt zum Andreasplatz, eine Runde um den Affenbrunnen und dann einen Halt. Innert kürzester Zeit sind alle mediokren Ziigler mit einem Querpfyffer ausgerüstet, jenem Zaubertrank, der hier ausgeschenkt wird, der Fasnächtlerinnen, Fasnächtler aufwärmt bis in die Knochen hinein, die Zungen löst und die Köpfe leicht macht, so leicht...

Langsam verschwimmt die Welt, nochmals tauchen wir ein, in die Welt der Farben und Klänge, selbstvergessen, bis auch noch die Letzten heimwärts ziehen, in die Federn, wo Fasnachtsträume warten.

Zyschtigmorge, vor dem Fenster pfeifen die Vögel ihre Märsche, langsames Erwachen, einen Kaffi, einige Fasschtewäije – und einen kleinen Schluck aus dem Flachmann, dem treuen Begleiter des Ryslaifer, einem Wunderfläschlein, dass er von seinem verstorbenen Fasnachtsonkel geerbt hat, das während drei Tagen einfach nie leer wird und köstlichen Highland Malt spendet. Nun sind wir gestärkt, für die Mitte der Fasnacht, für einen wilden Zyschtig, an dem alle Regeln über Bord geworfen werden, die am Mäntig und am Mittwoch gelten.

Ab uf d Gass, die Waggislarve sitzt – und wir sind bereit für einen weiteren langen Tag, in den Armen unserer Frau Fasnacht.

