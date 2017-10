Für die Geschichtsbücher: So verrückt fuhren die Basler Drämmli im September

Basel ist eine einzige Gleisbaustelle. Was dieses Jahr alles ausfiel und umgeleitet werden musste, füllt eine lange Liste – vom Dorenbach über die Mittlere Brücke bis zum Steinenberg, dem Höhepunkt der Tramausfälle 2017. Und auch jetzt im Oktober gehts weiter: Weil an der Münchensteinerbrücke ebenfalls gebaut wird, fahren der 10er und der 11er plötzlich durchs Gundeli am Bahnhof vorbei durch die Innenstadt.

So kamen unsere Drämmli auf unübliche, teils seltsame, vor allem aber kreative Umwege. Ein 16er am Centralbahnplatz? Bizarr. Eine Tramlinie 9? Noch bizarrer, denn die kannten die Basler so ja noch gar nicht. Und ein 6er in der Elisabethenstrasse? Wie bitte kam der von Allschwil schon wieder dorthin? Auf Schienen, natürlich, und das erst noch zuverlässig. Ja: Die Umleitungen waren speziell, aber beispielhaft aufgegleist.

Weniger lustig hingegen ist der Grund für die Bauarbeiten: Die Gleisanlagen der Basler Verkehrsbetriebe sind teils in katastrophalem Zustand. Ein Fünftel der gesamten Strecke ist sogar so heruntergewirtschaftet, dass man sie unbedingt ersetzen muss – sagen die BVB. Die Arbeiten seien von «absoluter Notwendigkeit», so deren Sprecher Benjamin Schmid. Wo es nächstes Jahr weitergeht, ist allerdings noch offen: Darüber wird erst im Dezember informiert. Immerhin versprechen die BVB hinsichtlich der Kommunikation Besserung. Denn die Kurzfristigkeit gewisser Ansagen wie die der Baustelle am Steinenberg und die Häufung der Baustellen sorgten für mehr Ärger als es die Kreativität der verrückten Basler Tramlinien im Jahr 2017 hätten wettmachen können.

Die Tramlinie 2 tauchte plötzlich als Combino am Aeschenplatz auf

Die Tramlinie 2 am Aeschenplatz

Bus statt Tram: Der 3er auf vier Rädern am Bahnhof SBB

Das gibts auch nie wieder: Der 6er vor dem Sitz des Gewerbeverbands an der Elisabethenstrasse

Der 8er aus Weil am Rhein Richtung Bahnhof SBB via Wettsteinbrücke durch den St. Alban-Graben

Aeschenplatz: Tramlinie 10 und 15 auf dem Startplatz – nebeneinander

Ein gelbes Tram vor dem Kunstmuseum? Der 11er fuhr via Wettsteinbrücke

Mal etwas anderes: Die provisorische Haltestelle des 14ers am Aeschenplatz

Bizarr: Der 16er am Bahnhof auf ungewohnten Wegen ins Gundeli

Und da ist sie, die neu geschaffene Linie 9, vom Badischen Bahnhof Richtung Schifflände

