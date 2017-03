Laternen-Ausstellung: Lueg, wie sie lyychte! Wie d Stärnli am Himmel

E scheeni Fasnacht #lälli #menschwasmachsch #basel #fasnacht Ein Beitrag geteilt von Lälli Clique (@laelli_clique) am 6. Mär 2017 um 3:35 Uhr

Da stehen sie also. Unsere Lampen, wie ihnen der Fasnächtler zuweilen sagt. Traumhafte Kunstwerke, schon wenn man sie ganz allein sieht, zwei Meter hoch oder noch grösser. Die Zugslaternen der Basler Stammvereine und Cliquen sind die Spitze eines kreativen Austobens, das die Baslerin und den Basler das ganze Jahr hindurch unaufhaltsam den «scheenschte drey Dääg» entgegen treibt.

Geschaffen für nicht mehr als drei Tage Schaulaufen und Ausstellung, kommentieren die Laternen das Jahr, die Begebenheiten auf der Welt und spezifisch in Basel. Sie kommentieren stets aus Basler Sicht, mit dieser gelebten ernsthaften Ironie, die es nicht immer nur ganz Spass meint. Vielleicht doch. Aber auch nicht. Wirklich wissen es nur die Basler. Und auch die nicht immer.

Beeindruckend ist die Laterne der Basler Bebbi, ein gewaltiges, mehrlagiges Kunstwerk mit dem Sujet «Highway to Hell». Wir schreiten der Hölle entgegen und das auf der Überholspur, möchte man meinen, wenn man den Zug mit seiner Laterne sieht. Ebenso beeindruckend die düstere Laterne des Lälli-Stamms: Ein technisches Meisterwerk, das Farbe und Motiv wechseln kann. Ein schauriger Kommentar zur Lage der Welt – und ein helles Stück Inspiration für die Umsetzung fasnächtlicher Sujets.

Es stimmt: Die düsteren Themen überwiegen an dieser Fasnacht, zumindest weil sie von den ganz grossen Stammvereinen auf imposante Art und Weise umgesetzt worden sind. Das heisst aber nicht, dass die Basler Fasnacht 2017 eine düstere Sache ist, im Gegenteil: Sie ist farbig, froh und keinesfalls melancholischer als in anderen Jahren – geschweige denn depressiv. Ja, der Fasnächtler wendet sich gerne ernsten Themen zu, wenn sie der Fasnacht würdig sind. Aber der Fasnächtler weiss genau so gut: Was gsait isch, isch gsait. Aber er weiss genau so gut, dass es seine scheenschte drey Dääg sind. Hier wird der Marsch geblasen. Und nicht etwa Trübsal.

Tag und Nacht: Bringen Sie diese Ladäärne zum Leuchten!

Die Rhygwäggi präsentieren sich dieses Jahr unter dem Motto «Grossi Schnuure, nyt drhinter!»

Dr Dupf Club Alti Gardi mit einer «China»-Laterne: «D'Kinese kaufe, wirsch es gsee, no d Fasnacht mit em Comité»

Im Sommer machte sich Basel auf die Jagd nach Pokémons. Die Rootsbeere Jungi Garde nimmt sich diesem Thema an.

Bei den Muggedätscher Jungi Garde umspannt die Fasnacht die ganze Welt

Die Basler Mittwochs-Gesellschaft (BMG) sorgte mit ihrem Sujet schweizweit für Furore «Petry Heil!» Wir fischen im rechten Teich!

Eine fast mystische Laterne der Aagfrässene

D'Giftschnaigge mit einem Drämmli, von Wessels gefahren. «Mir spränge alli Gränze»

Monopoly und Donald Duck: D'Glunggi mit «Monopolitik» macht Donald Trump zum Sujet.

d'Junteressli mit einer beängstigenden Laterne, unter dem Sujet «Heb kai Angscht, Du Trottel!»