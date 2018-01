Pferde an der Fasnacht: Reitstallbesitzer wehrt sich gegen Vorwürfe

Am Montag sind in Reigoldswil zwei Pferde durchgebrannt. Dabei hatten sie sich leicht verletzt. Grund genug für Olivier Bieli von der Organisation «Für eine Basler Fasnacht ohne Tiere» sich zu empören. Er schrieb auf Facebook: «Informationen durch Augenzeugen zu Folge, brannte mindestens eines der beiden Pferde durch und rannte durch das Dorf Reigoldswil. Die involvierte Kutsche kam erst an einem Gartenzaun zum Stillstand.» Der Reitstall stellt an der Fasnacht auch eine «Chaise», als eine Kutsche. Ein Argument mehr für die Organisation, die sich seit Jahren für die «drey scheenschte Dääg» ohne Pferde engagiert - und viel Zuspruch erhält.

Es ist schon viel geschrieben worden, die Tierschützer und das Fasnachts-Comité meldeten sich zu Wort. Doch die Pferdebesitzer selbst nicht. Gegenüber barfi.ch wehrt sich nun Daniel Würgler, Besitzer eines Fahrstalls in Leymen, der seit 37 Jahren Erfahrungen im Umgang mit Pferden an der Basler Fasnacht hat. Er selbst nimmt nur Tiere an die Fasnacht mit, die nervenstark seien und Erfahrungen haben. «Wir gewöhnen sie an die Fasnacht», sagt er. Das macht auch Sinn, bei den vielen Menschen, dem ganzen Trubel und Lärm. Geübt wird an Fasnachten von Witterswil und Andermatt.

Dass die Pferde während der Fasnacht leiden, dementiert Daniel Würgler. Ein eindrückliches Bild, von Tierschützern publiziert, zeigt ein schäumendes Pferd. Das sei Ausdruck von Stress pur, so der Vorwurf. «Das stimmt einfach nicht. Wenn ein Pferd Schaum vor dem Mund hat, bedeutet es, dass es das Zaumzeug abkaut», erklärt der Pferdeexperte. «Und dies wiederum ist ein Zeichen von Entspannung.» Die Meinungen gehen also stark auseinander und trotzdem hat nie ein Gespräch mit den Tierschützern stattgefunden. Dabei scheint dies dringend nötig.

Die «Chaise» Die Chaise gibt es seit der Jahrhundertwende an der Basler Fasnacht. Sie stellt die ungeliebte, geizige Obrigkeit dar: Me git nyt! Diese Devise lässt sich so einfach demonstrieren, alle paar Meter reicht man dem gemeinen Volk grosszügig ein Dääfi, mit säuerlicher Miene, aber für den Stadtausflug zurecht gemacht.

Bachblütentropfen für die Nerven

Doch die Diskussionen liessen das Fasnachts-Comité Massnahmen ergreifen: Für den Einsatz von Pferden an der Basler Fasnacht müssen dem Comité neu ein Ausbildungsnachweis und eine Fahrlizenz vorgelegt werden. Zudem führt ein Tierarzt während der Fasnacht vor Ort stichprobenartig medizinische Checks durch. Es sei eine gute Sache, sagt Daniel Würgler: «Mit diesen Kontrollen wird die Situation verbessert.» Dass die Situation schwierig ist, steht fest. Oft müssten die Kutscher auf rennende Kinder und unachtsame Cortège-Besucher reagieren. «Neben dem Pferd stehen jeweils Betreuer, die das Pferd durch die Massen lenken», sagt Daniel Würgler. So sei die Sicherheit für alle Fasnachts-Teilnehmer gewährleistet. Dass die Pferde während des Cortège sediert würden, bestreitet der Pferdestall-Besitzer. «Wenn ein Pferd schwankt, heisst das nicht, dass es sediert ist, sondern, dass es langsamer als es möchte, laufen muss.»

Ein wichtiges Thema

«Die Menschen entfernen sich immer weiter von Pferden und verstehen darum, deren Verhalten leider immer weniger», sagt Daniel Würgler. Dabei sei eben das Verständnis und der richtige Umgang mit den Pferden das Entscheidende. Ob man nun für oder gegen Tiere an der Fasnacht ist: Es ist ein Thema, das unsere Stadt bewegt und wofür eine Lösung gefunden werden muss.