Predigerhof auf dem Bruderholz: Alles neu macht der Mai

Es wird gehämmert, gemalt und gebaut: Mitten auf dem idyllischen Bruderholz entsteht der neue Predigerhof. «Jetzt ist es noch eine ziemliche Baustelle», sagt Felix Kössler, der den Landgasthof zusammen mit vielen anderen Aktionären gekauft hat und nun mit zahlreichen Freiwilligen zu neuem Leben erwecken will. Die Baubewilligung traf etwas später ein als ursprünglich geplant. Der Zeitplan ist eng. Sehr eng. «Das Eröffnungsdatum von kommendem Samstag konnten und wollten wir nicht mehr verschieben», erklärt Felix Kössler die Hektik in der stadtnahen Oase.

Neues Leben

Die Vorfreude steht allen Beteiligten ins Gesicht geschrieben. Seit mehr als zwei Jahren stand das Traditionslokal leer. Das Ehepaar Brunner ging nach 25 Jahren auf dem Predigerhof in Pension. In den vergangenen zwei Jahren stand der Predigerhof leer, ein Pächter wurde so schnell nicht gefunden. Die Farbe an den Fensterläden blätterte immer mehr ab, der Garten verwilderte. Bis Felix Kössler die Besitzer mit seiner Vision des Predigerhofes überzeugte: Ein gastfreundliches Ausflugsziel, mit landwirtschaftlichen Produkten und einem kleinen Bauernhof. Am Samstag wird es wieder soweit sein, der Predigerhof erwacht zu neuem Leben.

Enger Zeitplan

Seit dem 2. Mai 2018 wird auf dem Predigerhof fieberhaft gearbeitet. An jenem Mittwoch traf die Baubewilligung ein. Seither wird durchgehend gearbeitet. Schwierigkeiten - kleine Überschwemmung wegen des Regens, eine zu alte Küche - verzögerten den Zeitplan. Auf dem Rundgang zeigt Felix Kössler, was alles gemacht worden ist.

An diese Aussicht könnte man sich gewöhnen © barfi.ch

Die Aussicht beim Landgasthof ist atemberaubend: Freie Sicht auf die Felder des Bruderholz. Oben im ersten und zweiten Stock wurden zwei Wohnungen renoviert. «Ein kleines Zimmer ist auch schon vergeben, das andere könnte zum Beispiel als Airbnb genutzt werden», erklärt Felix Kössler. Eine chice Adresse.

Bald kann man hier wohnen © barfi.ch

Im Erdgeschoss wird das Restaurant eröffnet. Die Zimmer erstrahlen in neuem Glanz: Die Wände sind frisch gestrichen, das Holz wurde frisch gebeizt. Eine Überraschung bescherte den neuen Eigentümern die Küche: Sie musste unplanmässig ersetzt werden und ist noch nicht ganz betriebsbereit. Die neue Kochinsel - «ein Geschenk» - steht schon da, ist aber noch nicht im Einsatz. «Am Samstag müssen wir mit einem Provisorium arbeiten», sagt Felix Kössler.

Am Samstag wird alles für das Eröffnungsfest bereit sein © barfi.ch

«Wenn es soweit ist, möchte das Restaurant die Gäste mit zeitgenössischen Interpretationen von traditionellen regionalen Gerichten verwöhnen». Der Laubengang mit seinen Stukaturen, auf denen die vier Jahreszeiten zu sehen sind, wurde sanft renoviert.

Der Laubengang erwacht zu neuem Leben © barfi.ch

Bauernhof und Oase

Hinaus geht es in den Garten. Auch hier wird alles neu. Im hinteren Teil werden Kleintiere gehalten. «Die Schafe sind schon da, die Hühner und die anderen Tiere kommen in den nächsten Tagen», freut sich Kössler. Ein kleiner Kräuter- und Gemüsegarten wurde angelegt. So entstehen ein Landgasthof und ein Bauernhof. Die Stadtkinder sollen die Möglichkeit erhalten, der Natur näher zu kommen.

Der Predigerhof wird zum Landgasthof und Bauernhof © barfi.ch

Der Predigerhof profitiert ebenso: In Zukunft kann man im Hofladen landwirtschaftliche Produkte selbst kaufen. Das Feld direkt neben dem Predigerhof gehört einem Gründungsaktionär. «Er wird darauf Obstbäume pflanzen, deren Früchte zusammen mit anderen Früchten vom Predigerhof und Umgebung und danach von einem Fruchtverwertungsverein verarbeitet werden», erklärt Felix Kössler. Im Hofladen soll man regionale Frischprodukte wie Milch und Eier sowie Beeren, Eingemachtes und Blumen kaufen können. Auch in der Markthalle werden die Bruderholzprodukte verkauft, als «Délices du Bruderholz».

An lauen Sommerabenden lädt der Garten zum Verweilen ein © barfi.ch

Uralte Kegelbahn neu entdeckt

Eine Überraschung - dieses Mal positiver Art - hielt die Renovation am Ende doch noch bereit: Versteckt unter viel Efeu kam eine alte Kegelbahn zum Vorschein. Diese erstrahlt nun in neuem Glanz und wartet auf die ersten Herausforderer.

Die Kegelbahn war versteckt unter Efeu © barfi.ch

Der Einsatz hat sich gelohnt. Felix Kösslers Vision des neuen Predigerhofs als Restaurant und Mini-Bauernhof fand grossen Anklang. «Wir haben das Ziel erreicht und schon über 200 Aktionäre gewonnen», freut sich Felix Kössler. Wer sich nicht finanziell beteiligen wollte, konnte auch als Freiwilliger bei den Umbau-Arbeiten helfen. Pro Wochenende waren bis zu zwanzig Freiwillige auf dem Areal. «Der Predigerhof dient dem Gemeinwohl; Mensch, Natur und Tier im Einklang», steht auf dem Flyer. Ab Samstag kann man sich selbst ein Bild vom machen: Am Wochenende lädt der Predigerhof zur Entdeckung der neuen Oase nah von Basel.

Weitere Informationen auf der Website des Predigerhofs