Unendlich frech, grenzenlos charmant: Die Fasnacht der Kinder

Bereits zu Beginn lag von Heuwaage bis Schifflände jene Fasnacht in der Luft, die man gestern gerne gehabt hätte. Tolle Stimmung, viele Menschen, ob verkleidet oder nicht. Die Innenstadt gehörte heute den kleinsten Menschen und den Grüppli-Zügen (mit ein wenig Hilfe der Grossen), meist ohne die schweren Themen des Cortège, dafür so bunt wie die Räppli am Boden.

Mögen die einen den geordneten Ablauf des Cortège vorziehen, so ist für die anderen eines sicher: Das wilde Durcheinander am Dienstag hat eigene Regeln und eine eigene Magie. In den Grüppli trägt jeder, was er will und wie er will. Charivari, heisst die Kultur. Ein wildes Durcheinander.

Binggis und Zischtigszyygli, das ist eine bunte Kombination. Besonders, wenn das Wetter mitmacht. So wie heute, als – man glaubt es kaum – sogar der eine oder andere Sonnenstrahl die vielen Kostüme zum Leuchten brachte. Und sicher ist auch der eine oder andere Aktive froh, die nassen Zoggeli zum trocknen auslegen zu können. Fasnachtsfreudige Eltern erhielten die Chance, den Nachwuchs in die Geheimnisse des Räppliwerfens einführen zu können. Sie scheinen gut aufgepasst zu haben: Selten spürt man so viele Räppli den Rücken herunterrieseln wie am Dienstag.

Dienstag bedeutet nicht, dass es an Organisation und Themen mangelt: Einige der Züge warteten mit ausgefeilten Gesamtkonzepten auf und malten ihren Farbtupfer etwas grösser in die Menge. Die meisten aber traten so auf, wie man sie kennt: Als wildes, buntes Gewühl. Dass überhaupt jemand in diesem Durcheinander den Weg findet, grenzt an ein Wunder und beweist, dass der fasnächtliche Tatzelwurm auch ohne Kontrollinstanz sicher durch die Gassen kommt. Für eine komplette Fasnacht braucht es eben beides.

Und hätten wir diesen traumhaften Dienstag nicht gehabt, wäre dieses Jahr anders in Erinnerung geblieben. Nun kann morgen Mittwoch kommen, was wolle.