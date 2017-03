Was für ein prächtiger Fasnachts-Dienstag! Und es bleibt ein trockener Genuss

Mindestens kinderfreundlich ist die Fasnacht. Am Dienstag, dem Tag der Kleinen und Kleinsten in der Innenstadt, war das Wetter richtig frühlingsprächtig. Immer wieder Sonnenschein, Temperaturen im fasnächtlichen Luxusbereich und vor allem: kein Regen. Das vorgezogene februärliche Aprilwetter zeigt also auch seine gute Seite.

Diese unendlich kreative Seite!

Auch die Zyschtigszyygli profitierten von Wärme und Sonnenschein. Und das Publikum erst: Die Scharen von Passiven bekamen heute die kreative Fasnacht von ihrer besten und buntesten Seite zu sehen. Keine Spur mehr von den für einige vielleicht etwas schwer verdaulichen Sujets des Montags-Cortège. Kritik, Humor und Ironie fand heute im Kleinen statt.

Zwischendurch Sonne, aber…

Was aber bringt der Mittwoch? Ein Tipp im Voraus: Geniessen wir den Dienstag. Er ist prächtig, er bleibt prächtig. Bis in die Morgenstunden des Mittwochs ist es trocken und verhältnismässig warm. Erst am Mittwochmorgen ziehen die Regenwolken auf – und bringen möglicherweise eine zweite Regenladung für den Cortège.

… mindestens von innen her feucht

Allerdings kaum mehr so penetrant wie am Montag. Eine Pellerine dürfte auf jeden Fall nützlich bleiben, ebenso ein Kostüm mit entsprechend wetterfestem Sujet. Ansonsten aber dürfte der Genuss dieses Cortège sicher nachhaltiger sein als der vom Montag.

