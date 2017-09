Axpo rechnet nach Milliardenverlust wieder mit schwarzen Zahlen

Wegen eines schwächeren Yen und der Aussicht auf Neuwahlen in Japan haben sich Anleger in Tokio am Dienstag mit Aktien eingedeckt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index ging mit einem Plus von zwei Prozent bei 20'299 Punkten aus dem Handel und erreichte damit den höchsten Schlusskurs seit zwei Jahren.