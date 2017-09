Japanische Exporte mit höchstem Zuwachs seit fast vier Jahren

Sie stiegen damit den neunten Monat in Folge und so schnell wie zuletzt im November 2013. Analysten hatten im Schnitt ein Plus von 14,7 Prozent erwartet. Im Juli waren die Ausfuhren um 13,4 Prozent gestiegen.

Die Exporte in die USA kletterten um 21,8 Prozent, die Ausfuhren nach China um 25,8 Prozent. Dies schürte Hoffnungen, dass die Exporte die Erholung der japanischen Wirtschaft weiter unterstützen.

Die Importe legten den Angaben zufolge um 15,2 Prozent zu. Analysten hatten einen Zuwachs von 11,8 Prozent erwartet. Der Handelsüberschuss betrug umgerechnet etwa 849,3 Millionen Euro.