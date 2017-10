Konjunktur-Optimismus schiebt Börsen in Asien an

"Investoren werden sich im Vorfeld der Wahlen genau anschauen, in welche politische Richtung es danach gehen könnte und wie die japanische Währung reagiert", sagte Anlagestratege Masahiro Ichikawa vom Broker Sumitomo Mitsui Asset Management.

Der 225 Werte umfassende Nikkei schloss 0,2 Prozent höher bei 20'400 Punkten. Der MSCI-Index für Aktien ausserhalb Japans stieg ebenfalls um 0,2 Prozent.

In Japan reagierten Anleger erfreut auf die Tankan-Umfrage der Notenbank, die besser ausfiel als erwartet. Demnach ist die Stimmung in den japanischen Industriebetrieben so gut wie seit zehn Jahren nicht mehr.

Die chinesische Industrie schaffte im September das stärkste Wachstum seit mehr als fünf Jahren, wie aus dem offiziellen Einkaufsmanagerindex hervorgeht. In China gab es keinen Handel. Dort bleiben die Märkte feiertagsbedingt noch bis zum 9. Oktober geschlossen.

An der Börse in Tokio rückten die Aktien von Nissan in den Fokus, sie gehörten mit einem Abschlag von 2,7 Prozent zu den grössten Verlierern im Nikkei-Index. Der Autobauer rechnet mit einem gross angelegten Fahrzeugrückruf, weil Sicherheitsüberprüfungen bei zehntausenden Autos unvollständig gewesen seien.