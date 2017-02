Stimmung in der Wirtschaft im Euro-Raum bessert sich leicht

In der Industrie, bei den Dienstleistern und am Bau besserte sich die Stimmung. Bei den Konsumenten und auch im Detailhandel verschlechterte sie sich hingegen. Das ebenfalls ermittelte Barometer für das Geschäftsklima stieg um 0,06 auf plus 0,82 Zähler zum Vormonat.

Die EU-Kommission hat in ihrer jüngsten Prognose ein rosiges Bild der Konjunkturaussichten gezeichnet: Sie sieht alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) auf Wachstumskurs - trotz wirtschaftlicher Abschottungstendenzen in den USA und den anstehenden Brexit-Verhandlungen mit Grossbritannien.