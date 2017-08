Forschende studieren Angstreaktionen in der Geisterbahn

Heute wollen wir Ihnen einen Tipp geben: Es lohnt sich, die Augen offen zu halten, während man durch Basel bummelt. Viele begehen den Fehler, mit gesenktem Kopf durch die Stadt zu wandeln. Dabei kann man so viel verpassen. So zum Beispiel die wunderschönen Fassaden, die in der Basler Innenstadt zuhauf zu finden sind. Heute suchen wir die Fassade, an welcher diese schönen Figuren prangen. Wissen Sie, welches Gebäude gemeint ist? Für Basel-Profis machen wir es noch ein wenig schwieriger: Wie heisst der Architekt des Hauses?