Französischer Mathematiker Yves Meyer erhält renommierten Abelpreis

Der diesjährige Abelpreis geht an den Franzosen Yves Meyer. Der in Paris lebende Meyer werde "für seine Schlüsselrolle bei der Entwicklung der mathematischen Theorie der Wavelets" geehrt, teilte die norwegische Wissenschaftsakademie am Dienstag in Oslo mit. Der Preis gilt als eine der bedeutendsten wissenschaftlichen Auszeichnungen weltweit.