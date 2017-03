Korallenriff unter der Lupe der Schweizer Expedition Ocean Mapping

Die von der Genfer Stiftung "Fondation Pacifique" unterstützte Expedition "Ocean Mapping" wird sich von April bis Ende Mai einem Teil des Great Barrier Reefs vor der nördlichen Ostküste Australiens zwischen Townsville und Cooktown widmen.

Geleitet wird das Projekt von Forschenden der University of Queensland und der NGO "CoralWatch". Freiwillige werden sich an Bord abwechseln, um die Gesundheit der Korallen anhand von Farbdiagrammen zu bestimmen und den Meeresboden zu fotografieren.

Diese Arbeit umfasst das Erstellen von 20'000 bis 30'000 Aufnahmen", erklärte Chris Roelfsema, Meeresgeograf an der University of Queensland, am Mittwoch an einem Presseanlass in Brisbane. Diese Herkulesaufgabe deckt dabei nur 0,5 Prozent des riesigen Korallenriffs ab, das insgesamt 340'000 Quadratkilometer umfasst - fast die Fläche der Schweiz und Italiens zusammen.

Schützen "wo es möglich ist"

Trotzdem ist es ein wichtiger erster Schritt. "Mithilfe einer Modellierung können wir extrapolieren und unsere Kenntnisse erweitern", so Roelfsema. Nur 5 bis 10 Prozent des Barrier Reef seien verzeichnet. Satellitenbilder zeigten zwar die genauen Konturen, aber man könne darin die Zusammensetzung des Riffs nicht unterscheiden.

"Wir müssen die genaue Zusammensetzung kennen, um sie dort schützen zu können, wo es möglich ist. Vorstellbar wäre zum Beispiel ein Schifffahrtsverbot an Orten, wo die Korallen noch gesund sind", sagte der Wissenschaftler.

Das Great Barrier Reef erlebt seine Dritte und bisher grösste Korallenbleiche, ausgelöst durch die globale Erwärmung. Im vergangenen Jahr waren rund 90 Prozent des Korallenriffs von der Bleiche betroffen. Korallen sind Nesseltiere, die mit Algen in einer Gemeinschaft zum gegenseitigen Nutzen leben. Bei zu hohen Wassertemperaturen werden die Algen giftig, die Korallen stossen sie ab, verlieren ihre Farbe und sterben.

Hoffnung in Politik verloren

Die Schweizer Initiative wurde vom Leiter der NGO "CoralWatch", dem Neurowissenschaftler Justin Marshall, ausdrücklich begrüsst. Denn er bedaure die mangelnde Handlungsbereitschaft der australischen Regierung. "Australien hat nur ein einziges Forschungsschiff, das diesen Namen verdient", sagte Marshall. Und die für das Great Barrier Reef zustände Marineparkbehörde habe nur begrenzte Möglichkeiten zu handeln.

"Aus Verzweiflung habe ich aufgehört, mit Politikern zu sprechen. Unsere Arbeit ist abhängig von Freiwilligen, engagierten Bürgern und von Möglichkeiten, die ausländische Plattformen bieten", so der Forscher. Seine Hoffnung ruht auf dem Verantwortungsgefühl seiner Landsleute, aber auch auf dem globalen Gewissen. "Wir alle müssen Verantwortung übernehmen, zum Beispiel indem wir uns für Solarenergie entscheiden."

Er glaubt hingegen nicht an eine schnelle Lösung wie ein Neuanpflanzen von Korallen. "Das ist eine so riesige Aufgabe, das ist unmöglich. Es ist ein bisschen wie der Versuch, Urwälder durch neues Anpflanzen zu ersetzen, obwohl es 1000 Jahre braucht, den Originalzustand wieder herzustellen."

Auf den Spuren Magellans

Das Projekt "Ocean Mapping" ist ein wissenschaftliches, kulturelles uns soziales Abenteuer, das im April 2015 von Sevilla aus in See stach und insgesamt vier Jahre dauern soll. Dafür wurde das historische Segelschiff "Fleur de Passion" aus dem Jahr 1941 restauriert.

Auf den Spuren des portugiesischen Seefahrers Ferdinand Magellan, der Anfang des 16. Jahrhunderts die erste Weltumsegelung versuchte, will die Schweizer Expedition "Ocean Mapping" auf die Verschmutzung der Meere und die Auswirkungen des Klimawandels aufmerksam machen. Nach dem Great Barrier Reef stehen die Salomon-Inseln, Papua-Neuguinea, Indonesien und die Philippinen auf dem Reiseprogramm.