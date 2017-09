Sternbild "Luftpumpe": Sterbender Stern stösst Rauchringe aus

Wenn Sterne ihrem Ende entgegengehen, ändern sich abhängig von ihrer Grösse die Vorgänge im Inneren. Das hat auch massive Auswirkungen auf ihre Umgebung. So wird sich unsere Sonne in einigen Milliarden Jahren zu einem Roten Riesen aufblähen, der die inneren Planeten inklusive der Erde verschluckt.

Um mehr darüber herauszufinden, wie diese ungünstige, aber fixe Prognose im Detail ablaufen wird, lohnt sich für die Wissenschaft der Blick auf Sterne, die bereits in diese Lebensphase eingetreten sind. Ein solcher ist "U Antliae" in rund 800 Lichtjahren Entfernung von der Erde .

Diesen hat das internationale Team um Franz Kerschbaum von der Universität Wien schon seit geraumer Zeit im Visier. Bereits 2009 haben die Wissenschaftler die "Augen" des damals neuen Weltraumteleskops Herschel auf den Himmelskörper im Sternbild "Luftpumpe" am Südhimmel gerichtet.

Wegfliegendes Material

Beobachten konnte man damals jenen Wellenlängenbereich, der einen Blick auf den Ausstoss von Gasen, wie Kohlenmonoxid ermöglicht, allerdings nur mit einer Auflösung, die in etwa der des menschlichen Auges entspricht, erklärte Kerschbaum der Nachrichtenagentur APA. Das Teleskop-Ensemble "Atacama Large Millimeter Array" (ALMA) der Europäischen Südsternwarte (ESO) in der chilenischen Atacama erlaubt jedoch seit einiger Zeit einen deutlich schärferen Blick auf den Stern.

"Jetzt sehen wir tatsächlich das Material, wie es dort wegfliegt. Das zeigt uns Details, die wir bisher gar nicht vermuten konnten: Kleine Bögen, die fast wie Girlanden aussehen, feine Strukturen und auch die Geschwindigkeiten dieser Gasfetzen. Wir sehen wirklich, was da passiert", sagte der Astronom.

Die Bilder sind für die Wissenschaftler auch einigermassen erstaunlich, denn der Masseverlust von "U Antliae" vollzieht sich eben keineswegs gleichmässig, sondern eher in der Art eines stotternden Motors, wie sie im Fachblatt "Astronomy & Astrophysics" berichten.

Regelmässige Rauchringe

"Wir sehen jetzt zum erstem Mal, dass dieser Stern alle paar tausend Jahren so eine Art Rauchring heraus bläst. Wir können durch diese genauen Messungen auch erkennen, wie viel Masse dort über die Jahrtausende wegfliegt", so Kerschbaum. Die Menge ist nicht unerheblich: In wenigen Jahren wirft "U Antliae" nämlich Material aus, das der Masse der Erde entspricht.

So konnte nun eine grosse Auswurfphase relativ genau datiert werden. Vor rund 2700 Jahren spuckte der Stern für ein paar hundert Jahre deutlich mehr Kohlenmonoxid aus. Die Überbleibsel dieser Eruption bilden nun einen auf Aufnahmen deutlich sichtbaren Ring.

Theoretische Überlegungen, dass der Ausstoss derart unregelmässig vor sich gehen könnte, gab es laut Kerschbaum schon seit Jahrzehnten: "Man hat aber nur bei ganz wenigen Objekten Anzeichen dafür gefunden. Unsere Aufnahmen sind dazu jetzt das Beste, was wir bis jetzt haben."

Der Grund für das Schauspiel liegt darin, dass der Stern im Inneren rascher pulsiert. So dehnt sich seine Atmosphäre aus, was zu einem Abkühlen der äusseren Teile führt. "Dadurch kann dort Staub kondensieren. Der 'spürt' im Gegensatz zum Gas den Strahlungsdruck von innen, beginnt zu beschleunigen und reisst dabei das Gas mit. Diesen 'Puff' bemerken wir dann", sagte Kerschbaum.

Lebenskreislauf von Himmelskörpern

Die neuen Beobachtungen sind aber nicht nur im Hinblick auf die Zukunft unseres Sonnensystems interessant, sie geben auch Aufschluss über den äusserst langfristigen Kreislauf des Lebens der Himmelskörper. Denn am Ende des Lebenszyklus eines Sterns bilden sich in deren Inneren vermehrt schwerere Elemente, wie etwa Kohlenstoff, Sauerstoff oder Stickstoff. Diese werden in der nächsten Sternengeneration eingebaut und sind dann auch in der kommenden Planetengeneration enthalten, die heranwächst.

Kerschbaum: "Versteht man das, kann man natürlich besser abschätzen, wie schnell sich das Universum insgesamt chemisch dorthin verändert, dass es lebensfreundlicher wird. Der Tod eines Sternes befruchtet ja quasi die Umgebung."