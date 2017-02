Unterstützung fürs Training: Mit Magneten im Slalom punkten

Deutsch ist nach Englisch und Französisch die Nummer drei der am häufigsten erlernten Fremdsprachen an Europas Oberstufenschulen. Wie die Statistikbehörde Eurostat am Donnerstag meldete, lernen 98,6 Prozent der gut 17,6 Millionen Schüler der Sekundarstufe eins in der EU mindestens eine Fremdsprache, knapp 60 Prozent sogar zwei oder mehr.