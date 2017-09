Visionen von Henry Dunant bis heute - Ausstellung in Heiden AR

Die Ausstellung "Visionen. Henry Dunant. Und wir?" wird am Mittwoch eröffnet und dauert bis zum 14. April 2018, wie das Dunant-Museum in Heiden mitteilte. Zu den Ideen, für die Dunant Zeit seines Lebens warb, gehörten humanitäre Hilfe, Menschenrechte oder gleicher Lohn für gleiche Arbeit.

"Einzelne Visionen wurden Wirklichkeit, andere blieben Utopie", schreibt das Museum. Die Ausstellung geht in Ton, Bild und Text der Frage nach, welche Visionen Dunants in der heutigen Gesellschaft noch aktuell sind und ob Menschen aktuell noch Visionen brauchen.

1862 forderte Dunant in "Un Souvenir de Solférino" Verträge zur Sicherstellung von Neutralität und zum Schutz von Kriegsverwundeten, Helfern und Institutionen. Die Idee des Roten Kreuzes nahm so ihren Anfang, wofür Dunant, der seinen Lebensabend in Heiden AR verbrachte, 1901 den ersten Friedensnobelpreis erhielt.

Universaler Frauenbund

1893 arbeitete Dunant etwa an der Durchführung eines Frauenkongresses in Zürich zur Gründung einer "Universalen Konföderation der Frauen zum Schutz der Familien und zur Besserstellung der Frauen" - der Kongress kam nie zustande. Auch das internationale Schiedsgericht oder die Universalbibliothek waren Ideen Dunants.

Einige Jahre vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs prophezeite Dunant in einem Briefwechsel mit der österreichischen Pazifistin Bertha von Suttner neue düstere Methoden der Kriegsführung. Die Ausstellung "Visionen. Henry Dunant. Und wir?" wird begleitet von zahlreichen Vorträgen und Events.