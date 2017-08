Vor 80 Jahren erreichte der Stalin-Terror seinen Höhepunkt

Das Gräberfeld von Lewaschowo ist ein bedrückender Ort. Kiefern überragen den unebenen Boden voller Hügel und Gräben. In den Massengräbern am Stadtrand von St. Petersburg liegen 19'450 Menschen. Viele wurden 1937/38 ermordet, als der Terror des Sowjet-Diktators Josef Stalin am schlimmsten wütete.

Von August 1937 bis November 1938 wurden in der Sowjetunion etwa 1,5 Millionen Menschen als angebliche Volksfeinde, Verräter oder Spione verhaftet, 680'000 wurden hingerichtet. Und es gibt in Russland viele solcher Stätten, an denen die Henker des damaligen Geheimdienstes NKWD ihre Opfer verscharrten: Butowo und Kommunarka bei Moskau, Sandarmoch und Krasny Bor im nordrussischen Karelien...

In St. Petersburg, damals Leningrad, fielen dem "Grossen Terror" (so der Historiker Robert Conquest) 45'000 Menschen zum Opfer. Es gibt keine genauen Totenlisten für Lewaschowo, aber wahrscheinlich liegen hier der Religionsphilosoph Pawel Florenski und der Dichter Boris Kornilow.

"Einmal im Jahr kommen wir hierher, um die Toten zu ehren", sagt Irina Tyrul (84). Die Russin lettischer Abstammung hat aus den Akten erfahren, dass ihr 1944 ermordeter Vater Alfred Tyrulis in Lewaschowo beerdigt wurde.

Sie hat ihm einen kleinen Grabstein gesetzt. Zu Sowjetzeiten waren die Massengräber streng geheim, seit 1989 ist Lewaschowo eine Gedenkstätte. Mit Bildern an Bäumen, mit Kreuzen und Steinen geben seitdem Hinterbliebene den Opfern ihre Namen zurück. Die heutige Führung wolle über den Stalin-Terror möglichst nicht reden, sagt Tyrul.

Tabuthema

Russland gedenkt dieses Jahr der Februarrevolution und der Oktoberrevolution 1917. Dazwischen liegt der blutige 1937er Sommer vor 80 Jahren als unbequemes drittes Jubiläum. "Der Grosse Terror ist ein Schlüsselmoment im Streit über Stalin und darüber, was sein Erbe für die heutige Entwicklung des Landes bedeutet", sagte der Historiker und Stalin-Biograf Oleg Chlewnjuk der Nachrichtenagentur dpa in Moskau.

Für die Stalin-Gegner in Russland beweisen die Terroropfer klar, wie verbrecherisch seine Herrschaft war. Die andere Seite unterstreicht Stalins Rolle als Sieger über den Faschismus im Zweiten Weltkrieg. Die politische Konjunktur stärkt eher diese Seite.

Präsident Wladimir Putin wehrt sich gegen zu viel Kritik. "Eine übermässige Dämonisierung Stalins ist ein Mittel, um die Sowjetunion und Russland anzugreifen", sagte er vor der Kamera von US-Regisseur Oliver Stone.

Neue Denkmäler für Stalin

In mehreren russischen Städten sind dem Gewaltherrscher Stalin in den letzten Jahren Denkmäler gesetzt worden. Wer die Vergangenheit aber aufarbeiten will, wird behindert. Den angesehenen Forscher Juri Dmitrijew von der Gesellschaft Memorial, der die geheimen Massengräber des Terrors in Karelien gefunden hat, haben die Behörden wegen angeblicher Kinderpornografie vor Gericht gezerrt.

Die sowjetische Herrschaft und Stalin seien ohne Gewalt nicht denkbar, sagt Chlewnjuk. 1937 türmten sich verschiedene Wellen des Terrors auf. Bekannte Parteifunktionäre wurden in Schauprozessen abgeurteilt; die Rote Armee erlitt Repressionen, Vize-Verteidigungsminister Michail Tuchatschewski wurde erschossen.

Doch mit dem NKWD-Befehl Nr. 00447 vom 30. Juli 1937 "zur Repression ehemaliger Kulaken, Krimineller und anderer anti-sowjetischer Elemente" begannen die sogenannten Massen-Operationen.

Wegen des Spanischen Bürgerkriegs, wegen der Aufrüstung Hitler-Deutschlands habe Stalin Kriegsgefahr gewittert und jedweden Gegner ausschalten wollen, sagt Chlewnjuk. "Es ging um die Vernichtung einer Fünften Kolonne, die es eigentlich nicht gab, nur in Stalins Denken."

Die Verfolgung traf Bauern, ehemalige zaristische Beamte, Anhänger anderer Parteien, Priester und Gläubige. Sie wurden verhaftet, gefoltert und von sogenannten Troikas aus drei Richtern verurteilt.

Jede Sowjetrepublik, jedes Gebiet bekam vorgegeben, wie viele Menschen verhaftet, wie viele erschossen werden mussten. Und jede örtliche Führung bat noch um höhere Quoten, um vor Stalin und seinem Geheimdienstchef Nikolai Jeschow gut dazustehen.

Monatlich 1400 Tote

Massenoperationen richteten sich auch gegen nationale Minderheiten - gegen die Russlanddeutschen, Polen, Letten, Esten, Finnen, Griechen, Iraner, Koreaner und Chinesen. 16 Monate lang wurden in der Sowjetunion täglich etwa 1400 Menschen getötet. Dann beendete Stalin den Grossen Terror so plötzlich, wie er ihn begonnen hatte.

Die Disziplin in den Fabriken und in der Armee sei zerfallen, der Schaden für die Wirtschaft sei zu gross geworden, mutmasst Chlewnjuk.

In kleinerem Umfang ging das Töten weiter bis zu Stalins Tod 1953, in Lewaschowo wurden 1954 die letzten Hingerichteten begraben. Auf dem elf Hektar grossen Gelände hat jede verfolgte Volksgruppe ihr Denkmal bekommen. Auch an einzelne Fabrikbelegschaften oder Berufsgruppen wird erinnert.

Tyrul, ihr Mann und eine Nichte aus Wladiwostok laufen die Denkmäler ab. In der Schule sei sie noch als "Tochter eines Volksfeindes" verumglimpft worden, erinnert sie sich. Lehrerin durfte sie nicht werden, nur im Kindergarten arbeiten. "Und trotzdem bin ich verdiente Vorschullehrerin Russlands geworden."