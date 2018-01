Als der «Füglistaller» die Freie Strasse verzauberte

Für viele war es ein Schock, als im Jahr 2007 der «Füglistaller» an der unteren Freien Strasse seine Schliessung bekanntgab. Seit 1849 war der «Füglistaller» für Herr und Frau Basler im eleganten Warenhaus mit Oberlicht, Galerien und Lichthof das «Haus für gehobene Tischkultur». Ab 1907 befand sich das Geschäft im eleganten und grosszügigen Haus an der Freien Strasse und im Innern des Hauses wurde in der Folge kaum etwas verändert. «So kann sich Basel immer noch eines weit herum selten gewordenen Kaufhaus-Bijous erfreuen, das als bald einmaliges Stilzeugnis von europäischem Rang gelten darf», schrieb die Basler Zeitung in den 1990er Jahren. Im Jahr 2003 wurde das Geschäft nochmals renoviert. «Schon unter der Eingangstüre befällt uns jene unwiderstehliche Shopping-Euphorie, die Basler sonst nur in der Fremde packt», schrieb die Basler Zeitung nach der Eröffnung. Heute steht zwar noch das Gebäude und drinnen weht auch noch ein Rest vom Geist der früheren Zeiten die ausladende Holztreppe hinunter, doch der Füglistaller ist weg. Das Traditionshaus musste 2007 schliessen. Und wurde unfreiwillig zum Vorbote der mittlerweile langen Liste verschwundener Basler Traditionshäuser.