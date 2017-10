Neuerdings gibt es Mantas mit verstärkter Antenne…

...damit der ganze Fuchs dranpasst! Nicht lustig? Früher hätte man sich gekugelt über diesen gelungenen Manta-Witz. 1970 wurde der erste Opel Manta vorgestellt und avancierte bald zum Kult-Objekt. Vor allem die zweite Serie, der Manta B, löste den «Manta-Proll-Boom» aus. Bald kurvten getunte Autos geschmückt mit dem obligaten Fuchsschwanz durch die Strassen. Diese waren dann auch fester Bestandteil der langen Reihe an Manta-Witzen. Was früher als prollig galt, ist heute wieder in. Die Fuchsschwänze schmücken heutzutage die Taschen der «trendigen» Frau. Man bedenke: Jeden Trend muss man, früher wie heute, natürlich nicht mitmachen.