Buchtipp: «Adas und Marys unglaublich erfolgreiche Agentur für das Lösen unlösbarer Fälle: Das Mädchen im Nebel»

1826 in London stehen die eigenbrötlerische Ada und die romantisch veranlagte Mary vor einem Problem: Nach ihrem erfolgreich gelösten Fall ist ihre eigentlich geheime «Wollstonecraft-Detektivagentur» alles andere als geheim. Und prompt haben sich einfach Marys Stiefschwester Jane und Adas Halbschwester Allegra ungefragt ihrer Detektivagentur angeschlossen. Zum Glück lässt wenigstens der zweite Fall nicht lange auf sich warten. Und der hat es in sich! Schon bald stecken die cleveren Mädchen erneut in einem Wirrwarr aus skrupellosen Erbschleichern, dubiosen Geschäften auf Jamaika und einem mysteriösen Mädchen im Nebel...

©Orell Füssli

Autor: Jordan Stratford mit Illustrationen von Kelly Murphy

240 Seiten

Altersempfehlung: 10 - 12 Jahre

Buchbestellung