Buchtipp: «Wind und der geheime Sommer» von Antonia Michaelis

Als John-Marlon eines Tages auf dem Weg zur Schule ist, entdeckt er einen Zaun mit einem losen Brett. In dem Moment als er sich dazu entschliesst aus purer Neugier nachzusehen, was sich dahinter verbirgt, tritt er in ein aufregendes Abenteuer. Ein wunderschöner Dschungel erblickt er vor sich, voller exotischen, hohen Pflanzen! Und mittendrin: Ein Mädchen namens Wind.

Nie hätte sich John-Marlon erträumt, dass dieses Mädchen die Lösung für all seine Probleme bereithält und ihn dazu auf eine Entdeckungsreise mitnimmt.

©Orell Füssli

300 Seiten

Autorin: Antonia Michaelis mit Illustrationen von Claudia Carls

Alter: für Mädchen und Buben, zum Selberlesen ab 10, zum Vorlesen ab 8 Jahren

