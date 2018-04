Gestatten: Mein Name ist «Bons Schwanz in der Luft». Eigentlich heisse ich ja Bonsai, aber weil ich ein sehr glücklicher Labrador-Rüde bin, ist mein Schwanz fast immer in der Luft. Mein Frauchen nannte mich Bonsai, weil sie bereits zwei weitere Labis hatte und ich eben der Jüngste war. Mir gefällt mein Name und der Jüngste war ich zwar, aber klein bin ich heute nicht mehr.