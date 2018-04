Davide Callà hatte seinen letzten Einsatz in Basel

Gerade mal 83 Spielminuten stand der inzwischen 33-jährige für Rotblau dieses Jahr in der Super League auf dem Platz. Danach wurde er ausrangiert und wechselte als Aushilfe für fünf Spiele in den Nachwuchs des FC Basel. Mehr ist laut Reglement nicht erlaubt. Am Wochenende hatte er gegen den FC Köniz seinen letzten Einsatz. Die U21 des FC Basel gewann dabei mit 2:0, Callà war an beiden Toren beteiligt.

Wie es für Callà nun weitergeht ist noch nicht bekannt. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, Winterthur sei interessiert.