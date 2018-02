Der FCB mit Respekt aber voller Mut

Das der FC Basel heute Abend im Joggeli die zurzeit wohl beste Fussballmannschaft Europas empfängt muss Raphael Wicky niemand erzählen, denn der Trainer des FC Basel weiss ganz genau was es so schwierig macht gegen diese Mannschaft zu spielen: «Manchester City hat fast keine Schwächen. Sie spielen sehr variabel und können in jeder Situation auf jeden Gegner reagieren. Die Spieler haben eine unglaubliche Qualität aber auch der Trainer, der seinen Spieler Fussball richtig eingeimpft hat».

Favoritenrolle ist klar

Raphael Wicky unternahm an der gestrigen Pressekonferenz keinen Versuch den Gegner aus England klein zu reden. Bei der aktuellen Formkurve Manchester Citys gibt es dazu auch überhaupt keinen Anlass. Die Engländer sind einer der Topfavoriten auf den Titel und ein Weiterkommen des FC Basel wäre eine Sensation.

Das eine Sensation möglich ist, zeigten die Spieler von Wicky bereits in der Gruppenphase beim Heimsieg gegen Manchester United. Natürlich hat Raphael Wicky mit seiner Mannschaft auch einen Plan entwickelt um eine erneute Sensation zu schaffen. «Bei diesem Plan geht es nicht nur um fussballerische und spielerische Aspekte. Es braucht den perfekten Abend. Wir brauchen Emotionen und Mut und wir gehen mit diesem Glauben und dieser Mentalität ins Spiel».

Defensivarbeit die Basis für einen Exploit

Dass die Defensivarbeit die Basis für einen allfälligen Exploit bilden muss, ist für Wicky klar. Manchester City liebe den Ballbesitz, besitze aber auch ein hervorragendes Umschaltspiel. «Wir werden nicht viel den Ball haben, darum müssen wir kompakt und als Einheit auftreten. Doch wenn wir denn Ball haben müssen wir aktiv sein und mutig auftreten».

Ob der FCB wie in der Gruppenphase mit einer Dreierabwehr antritt, liess Wicky offen. Das dürfte auch vom Fitnessstand von Eder Balanta abhängig sein. Der Kolumbianer musste am Samstag in Thun mit muskulären Problemen ausgewechselt werden, konnte am Montag aber normal trainieren. Ansonsten stehen Wicky alle Spieler zur Verfügung. Auch Luca Zuffi ist wieder fit und für heute Abend eine Option.

Klar ist, heute Abend treffen im Joggeli zwei Welten auf einander und die Favoritenrolle könnte klarer nicht verteilt sein, doch wie sagt man so schön? «Jedes Spiel muss erst gespielt werden»