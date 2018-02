FCB verlängert mit Geoffroy Serey Die um ein Jahr

Serey Die kehrte im Juli 2016 vom VfB Stuttgart zum FC Basel 1893 zurück, wo er in der laufenden Saison in der Liga, im Cup sowie in der UEFA Champions League insgesamt 16 Einsätze hatte und dabei ein Tor erzielte.

Der ivorische Internationale stiess 2009 zum FC Sion, wo er mit den Wallisern 2009 und 2011 den Schweizer Cup gewann. Im Januar 2013 wechselte Serey Die vom FC Sion zum FCB, für den er in den nationalen sowie internationalen Wettbewerben 69-mal im Einsatz stand. Bis zu seinem Wechsel zum VfB Stuttgart in die deutsche Bundesliga gewann Serey Die mit dem FCB zweimal die Schweizer Meisterschaft. Seit seiner Rückkehr zum FCB im Jahr 2016 hatte Serey Die insgesamt 39 Einsätze für Rotblau und gewann in der letzten Saison mit dem FCB das Double.