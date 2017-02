Raoul Petretta hat seinen ersten Profivertrag beim FCB bis im Sommer 2020 unterschrieben. Wir gratulieren Dir herzlich, Raoul!#FCBaselpic.twitter.com/8zvGxDewT0 — FC Basel 1893 (@FC_Basel) 16. Februar 2017

In der laufenden Saison stand der gebürtige Italiener mit der U21 fünfzehn Mal im Einsatz und konnte am 4. Februar 2017 beim Heimspiel gegen den FC Lugano sein Debüt in der ersten Mannschaft geben. Eine Woche später stand er auch beim Auswärtsspiel in Thun in der Startformation.