Matías Delgado verlängert seinen Vertrag bis 2018

Matías Delgado unterschrieb im August 2003, als damals 20-Jähriger, der zuvor in Argentinien im Nachwuchs von River Plate und als Profi bei den Chacarita Juniors gespielt hatte, beim FC Basel 1893 einen Vierjahresvertrag.

Drei Saisons später, in denen Delgado mit dem FCB zwei Meistertitel sowie einen Cupsieg feiern konnte und sich schnell zu einem Publikumsliebling entwickelt hatte, zog es ihn im Sommer 2006 weiter in die Türkei zu Besiktas Istanbul. In den vier Jahren, die der offensive Mittelfeldspieler in der Türkei verbrachte, gewann er mit Besiktas Istanbul einmal die Meisterschaft, zweimal den Cup sowie zweimal den Supercup und trug am Schluss die Captainbinde, ehe er im Sommer 2010 zum Al Jazira Club in die Vereinigten Arabischen Emirate wechselte. Drei Jahre später, im Sommer 2013, kehrte Delgado nach sieben Jahren zurück zum FCB und unterschrieb in Basel einen Vierjahresvertrag mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2017. Nun hat sich Delgado entschieden, den Vertrag mit dem FCB, für den er in nationalen und internationalen Wettbewerben bisher insgesamt 254 Spiele bestritten und 82 Tore geschossen hat, um ein weiteres Jahr zu verlängern.

Dies freut auch FCB-Präsident Bernhard Heusler sehr: „Wir freuen uns enorm, dass sich unser Captain Matías Delgado entschieden hat, noch ein weiteres Jahr beim FCB zu bleiben. Technisch herausragende Spielertypen wie ihn gibt es nur ganz wenige und wir sind überzeugt, dass er mit seinen Fähigkeiten und seiner tollen menschlichen Art noch sehr viel zum Erfolg unserer Mannschaft wird beitragen können.“