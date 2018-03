Basels Bevölkerung ist im Februar gewachsen

m Februar 2018 nahm die Wohnbevölkerung des Kantons Basel-Stadt gegenüber Januar um 280 Personen (+49 Schweizer und +231 Ausländer) auf 199'441 zu. Dieser Anstieg ist auf nachträglich gemeldete Ereignisse (z. B. verspätete Anmeldungen) zurückzuführen, denn die Wanderungsbilanz fiel negativ aus (-68), ebenso der Saldo aus Geburten und Todesfällen (-35). Bei den Schweizern war der Wanderungssaldo negativ (-91) und die Zahl der Gestorbenen überstieg jene der Geborenen um 53. Die Ausländer verzeichneten einen Zugzugs- (+23) und einen Geburtenüberschuss (+18). Nach Gemeinde und Wohnviertel betrachtet, wuchs die Bevölkerung in den Wohnvierteln Am Ring (+66), Gundeldingen (+51), Rosental (+46) und St. Johann (+43) gegenüber dem Vormonat am meisten. Die stärksten Bevölkerungsrückgänge gab es in den Quartieren Hirzbrunnen (-25) und Clara (-24).

In den vergangenen zwölf Monaten stieg die baselstädtische Bevölkerung um 1'056 Personen, was einer Zunahme um 0,5% entspricht. 12'937 Personen liessen sich in dieser Zeitspanne neu im Kanton nieder, 12'886 verliessen ihn. Der Wanderungsgewinn belief sich somit auf 51. Die Schweizer verzeichneten einen Wegzugs-, die Ausländer einen Zuzugsüberschuss. Seit März 2017 wurden 1'893 Kinder geboren, 2'052 Personen starben. Die Zahl der Schweizer wuchs innert Jahresfrist um 0,1% und lag Ende Februar 2018 bei 127'412, jene der Ausländer erhöhte sich um 1,3% auf 72'029. Dies kommt einem Bevölkerungsanteil von 36,1% gleich. In den letzten zwölf Monaten zogen 17'989 Personen innerhalb des Kantons um. 1'178 Ausländer erwarben in der gleichen Zeitspanne das Schweizer Bürgerrecht. In der vorherigen Zwölfmonatsperiode (März 2016 – Februar 2017) waren es mit 769 deutlich weniger.