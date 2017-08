Basler Fleischverarbeiter Bell dank Zukäufen weiter auf Wachstum

Wie die Coop-Tochter am Donnerstag mitteilte, rührt das Umsatzwachstum vor allem von letztjährigen Akquisitionen her. Die Firma übernahm unter anderem den österreichischen Geflügelspezialisten Hubers sowie in der Schweiz den Salat-Produzenten Eisberg, den Gastrozulieferer Geiser und den Charcuteriespezialisten Cher-Mignon.

Das gesamte Absatzvolumen der Bell Food Group betrug knapp 223ʼ800 Tonnen. Es konnte im Vergleich zum Umsatz überproportional gesteigert werden, nämlich um knapp 17 Prozent auf rund 31'800 Tonnen. Die im ersten Halbjahr bekannt gegebene vollständige Übernahme der Hilcona-Gruppe ist im Abschluss noch nicht abgebildet.

Das operative Ergebnis (EBIT) liegt mit 65,4 Millionen Franken rund 4,4 Millionen über Vorjahr. Dies sei vor dem Hintergrund der deutlich gestiegenen Rohstoffpreise für Schweinefleisch in Deutschland, Frankreich und Osteuropa solide und erfreulich, schreibt das Unternehmen.

Die Bell Food Group mit mittlerweile rund 10'400 Mitarbeitern geht auch für die zweite Jahreshälfte nicht von einem signifikanten Rückgang der Rohstoffpreise für Schweinefleisch in Europa aus. Die Kostensenkungsmassnahmen würden konsequent vorangetrieben, heisst es in der Mitteilung. Die Gruppe setzt weiter auf den Convenience-Markt. Sie geht davon aus, dass dieser in Europa weiter wächst.