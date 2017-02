Basler "TagesWoche"-Chef Christian Degen geht

Degen beende sein Engagement auf eigenen Wunsch. Hintergrund seien "unterschiedliche betriebsinterne Auffassungen über die weitere Entwicklung der TagesWoche", hiess es mit Dank für seine Leistung. Der Verwaltungsrat werde "in Kürze" über Degens Nachfolge informieren.

Degen war per Anfang 2016 zur "TagesWoche" gestossen. Davor war er Chefredaktor der "Coopzeitung" gewesen. Er hatte 2014 an der Universität Leipzig ein Masterstudium in "New Media Journalism" mit einer Arbeit über die "TagesWoche" abgeschlossen.

Unter Degen wurde das Hybridmedium erstmals von einem Chefredaktor und Geschäftsführer in Personalunion geleitet. Dies war mit der 2013 gestarteten Online-First-Strategie begründet worden. Die Printausgabe, die jede Woche den Online-Auftritt ergänzt, erscheint bis heute weiter. Degens Ernennung war ein Köpferollen vorausgegangen.

