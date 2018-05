Behandlung der Buchsbaumzünsler-Population

Deshalb schlüpft in etwa zwei Wochen die Frühlingsgeneration, die dieses Jahr besonders gross ausfallen wird. Damit die Buchspflanzen geschützt werden könne, empfiehlt die Stadtgärtnerei die Behandlung mit einem biologischen Pflanzenschutzmittel.

Der Buchsbaumzünsler, welcher aus Asien stammt, verursacht durch den Frass der Raupen massive Schäden an Buchs. Die ersten Falter des Jahres sind nun aktiv und legen ihre Eier auf der Blattunterseite von Buchspflanzen ab. In rund zwei Wochen sollten die ersten kleinen Raupen schlüpfen. Die Stadtgärtnerei rechnet in diesem Frühling mit einer ungewöhnlich grossen Population, aufgrund dem zuerst milden Winter und dann die in den letzten Wochen hohen Temperaturen.

Das Wachstum der Raupen wird durch die sonnigen Frühlingstage und warmen Temperaturen begünstigt. Mit zunehmender Grösse wächst auch ihr Appetit. Die Stadtgärtnerei empfiehlt, Buchspflanzen sofort und in den kommenden Wochen besonders gut zu kontrollieren. Sie rät, an kleinen Pflanzen die Raupen direkt abzusammeln oder die befallenen Pflanzenteile herauszuschneiden. Bei geringem Befall können die Schädlinge mit einem Hochdruckreiniger oder Staubsauger auch abgespritzt respektive abgesaugt werden.

Bei einem heftigeren Befall von grossen Buchspflanzen empfiehlt die Stadtgärtnerei, den Buchsbaumzünsler mit einem biologischen Mittel zu bekämpfen. Ein biologisches Frassgift gewährleistet, dass nur die Raupen des Buchsbaumzünslers absterben, ohne nützliche Insekten wie Bienen und einheimische Tagfalter zu gefährden. Von einer chemischen Behandlung rät die Stadtgärtnerei ab.