Biotech-Unternehmen Novimmune eröffnet Niederlassung in Basel

Die in der Zweigniederlassung untergebrachten Funktionen sollen die Einreichung, Marktzulassung und Produkteinführung von Emapalumab in den USA und Europa vorantreiben, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Der Lead-Wirkstoff von Novimmune, der zur Behandlung einer schweren Erkrankung des Immunsystems eingesetzt werden soll, befinde sich in der Phase II/III der klinischen Entwicklung.

Novimmune AG ist ein privat geführtes biopharmazeutisches Unternehmen. Es ist gemäss Mitteilung auf die Erforschung und Entwicklung von Antikörper-basierten Medikamenten zur Behandlung von Entzündungskrankheiten, immunologischen Erkrankungen und Krebs spezialisiert.

Das 1998 gegründete Unternehmen beschäftigt derzeit 130 Mitarbeitende. In Basel arbeiten gemäss einem Sprecher gegenwärtig 14 Personen. Je nach Entwicklung sei in der Zweigniederlassung später ein Ausbau auf bis zu 27 Personen möglich. Am Hauptsitz in Genf verbleiben die Forschung und die frühe Entwicklung.