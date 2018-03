Das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt erhält das Label Friendly Work Space

Seit 2013 setzt sich das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt systematisch für die Gesundheit seiner Mitarbeitenden ein. Anhand regelmässiger Befragungen werden gezielt Massnahmen und Angebote zur Förderung und Erhaltung der Gesundheit der Arbeitnehmenden entwickelt. Dieses Vorgehen wurde von Assessoren der Gesundheitsförderung Schweiz geprüft und anfangs Jahr mit dem Label Friendly Work Space ausgezeichnet. Damit kann das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt nachweisen, dass es das betriebliche Gesundheitsmanagement systematisch umsetzt und nachhaltig in die physische und psychische Gesundheit der Arbeitnehmenden investiert. Denn deren Einsatz am Arbeitsplatz ist für eine erfolgreiche Organisation wesentlich. Sind die Arbeitnehmenden gesund und fühlen sie sich wohl, bildet dies die Grundlage für eine effiziente Gestaltung des Arbeitsalltags.

Experten von Gesundheitsförderung Schweiz haben das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt im Rahmen ihres Assessments insbesondere daraufhin überprüft, ob und wie das Departement das betriebliche Gesundheitsmanagement umsetzt und wie die Gesundheitsförderung in der Führungspolitik verankert ist. Neben der systematischen Planung der Massnahmen waren auch die Fragen zentral, wie die einzelnen Massnahmen miteinander verknüpft sind und wie sie nach der Durchführung ausgewertet werden. Honoriert wurde, dass die Massnahmen zur Förderung der Gesundheit der Mitarbeitenden vielfältig, bedarfs- und bedürfnisorientiert sind. Das Gesundheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt erweist sich als eine gesunde Organisation, was sich auch in niedrigen Zahlen zu Krankheitsfällen und in einer hohen Mitarbeitendenzufriedenheit zeigt.