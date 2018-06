Deutsche Polizei nimmt mutmassliche Basler Drogenhändler fest

In Deutschland wurde eine Person und in der Schweiz zwei Personen in Untersuchungshaft genommen. Beträchtliche Mengen an Betäubungsmitteln – vor allem Marihuana – , Waffen und Bargeld wurden als Beweismittel sichergestellt.

Das Kriminalkommissariat Lörrach führt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen seit der Mitte des letzten Jahres Ermittlungen gegen eine Gruppierung von 18 Männer zwischen 20 und 30 Jahren aus den Landkreisen Konstanz und Lörrach sowie dem Kanton Basel-Stadt, die im grossen Stil mit Drogen handeln sollen.

«Das war jetzt der erste Stich ins Wespennest», so Polizeisprecher Mathias Albicker gegenüber barfi.ch. Man arbeite bei den Durchsuchungen und Festnahmen eng mit der Basler Kantonspolizei zusammen, die an diesen Aktionen ebenfalls beteiligt war.

Die umfangreichen Ermittlungen dauern an.