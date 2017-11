Die Polizei Basel-Landschaft sucht Schülerinnen und Schüler

An ihrem Hauptsitz in Liestal führt die Polizei Basel-Landschaft für angehende Polizeischüler/innen ein Informationsanlass durch. Am 11. November können Teilnehmende, die sich vorher angemeldet haben, von 9 bis 13 Uhr die Einsatzzentrale besichtigen. Weiter ist es möglich die Spezialeinheit der Hundeführer/innen kennen zu lernen oder sich bei der Forensik sich in die Geheimnisse der Spurensuche einweihen zu lassen. Zurzeit läuft das Auswahlverfahren für die Aufnahme in die Polizeischule, welche im Oktober 2018 startet. Bis zum 8. Januar 2018 können sich Interessiert schriftlich via die Homepage der Polizei Basel-Landschaft bewerben.