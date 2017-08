Drei Verletzte nach Auffahrkollision

Beat on the Street: Impressionen der Elektroparade

Petrus war den Tanzenden nach dem wettermässigen Reinfall am «Em Bebbi sy Jazz» wohl freundlich gestimmt. Bei bestem Wetter brachte das «Beat on the Street» auch dieses Jahr wieder das Rheinbord zum Beben. Wir waren vor Ort mit dabei und haben für Sie einige Impressionen gesammelt.