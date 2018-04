Drogenfund und Trickbetrüger in der Nacht auf Mittwoch

In der Nacht zum Mittwoch ging der Polizei ein mutmasslicher Drogendealer ins Netz. Kurz nach Mitternacht führte eine Streife in der Brombacher Strasse eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei wurde ein Mercedes-Fahrer angehalten und überprüft. Dabei ergab sich der Verdacht auf Drogeneinwirkung, den ein nachfolgender Test erhärtete. Des Weiteren roch es auch dem Kofferraum heraus deutlich nach Cannabis, worauf das Auto durchsucht wurde. Hierbei entdeckten die Beamten in einem Versteck mehr als ein Dutzend Tütchen, die allem Anschein nach Cannabis-Verschnitt enthielten und eine Feinwaage. Alle Beweismittel wurden sichergestellt und danach die Wohnung des jungen Mannes durchsucht. Der 19-Jährige musste sich anschliessend einer Blutprobe unterziehen und sieht einem Ermittlungsverfahren wegen Verstosses gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahrens unter Drogeneinwirkung entgegen.

Weil am Rhein: Trickdiebstahl durch falschen Polizisten

Am Dienstagabend kam es beim Bahnhof in Basler Strasse zu einem Trickdiebstahl mit besonders dreister Begehungsweise. Kurz nach 18.30 Uhr hielten sich zwei Jugendliche beim Fahrradabstellplatz auf. Dort wurden sie von einem Mann angesprochen, der sich als Bundespolizist ausgab und die Taschen der Jungs sehen wollte. Hierbei nahm er einem der Jugendlichen dessen Smartphone aus der Hand und entfernte sich in Richtung Tramhaltestelle. Die beiden Jugendlichen waren so perplex, dass sie nichts weiter unternahmen und den falschen Polizisten bzw. den Trickdieb gehen liessen. Dieser befand sich in Begleitung eines weiteren Mannes, der sich jedoch im Hintergrund hielt. Der Dieb wurde wie folgt beschrieben: etwa 40 Jahre alt, ca. 1.80 m groß, hagere Figur, dunkelbraune, schulterlange Haare, schwarzer Pullover, dunkle Hose. Er trug einen Rucksack und hatte eine Bierflasche bei sich. Der Begleiter war klein, korpulent, trug Jeans und ein braunes, kurzärmliges Oberteil. Der Bestohlene erstattete nach dem Vorfall Anzeige beim Weiler Polizeirevier. Das nahm umgehend Ermittlungen, sucht nach dem Trickdieb und bittet hierbei um sachdienliche Hinweise (+49 7621-97970).