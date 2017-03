Dufry schreibt wieder schwarze Zahlen

Ausserdem kehrte das Unternehmen im Jahresverlauf auch auf organischer Basis zum Wachstum zurück und schrieb unter dem Strich wieder schwarze Zahlen. Im Ausblick zeigt sich das Management zuversichtlich.

Der Umsatz stieg 2016 gegenüber dem Vorjahr um 28 Prozent auf 7,83 Milliarden Franken, wobei sich vor allem die volle Konsolidierung von WDF positiv auswirkte. Aus eigener Kraft resultierte für das Gesamtjahr ein Anstieg von 1,0 Prozent, dies nach einem Rückgang von 5,3 Prozent im Vorjahr.

Im ersten Halbjahr 2016 war noch ein organischer Rückgang von 6,3 Prozent verzeichnet worden. In der zweiten Jahreshälfte beschleunigte sich das organische Wachstum von 1,3 Prozent im dritten auf +5,6 Prozent im Schlussquartal.

Der Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA legte um 29 Prozent auf 935 Millionen Franken zu, bei einer um 10 Basispunkte höheren EBITDA-Marge von 11,9 Prozent. Unter dem Strich resultierte ein kleiner Gewinn nach Minderheiten von 2,5 Millionen Franken nach einem hohen Verlust von 79,3 Millionen Franken im Vorjahr. Unter Ausschluss der Einmalkosten im Zusammenhang mit der WDF-Integration lag der Reingewinn bei 323 Millionen Frnken nach 183 Millionen Franken im Vorjahr.

Insgesamt zeigte sich Konzernchef Juliàn Diaz mit dem Erreichten am Mittwoch vor den Medien in Zürich sehr zufrieden: "Wir haben unsere Ziele erreicht, obwohl das Marktumfeld in einigen Märkten sehr anspruchsvoll war." Dank der breiteren geographischen Präsenz sei Dufry in der neuen Grösse eindeutig widerstandsfähiger geworden.

WDF-Integration abgeschlossen

Die Integration von WDF wurde per Ende 2016 abgeschlossen, wobei der ursprüngliche Zeitplan unterschritten wurde. Von den geplanten Synergien konnten im vergangenen Jahr bereits mehr als die Hälfte realisiert werden. Daher wurde nun auch das entsprechende Ziel um 20 Millionen auf neu 125 Millionen Franken erhöht. "Die Implementierung der restlichen Synergien wird im Laufe des Jahres sichtbar werden", versprach Diaz.

Weitere Akquisitionen sind laut dem Konzernchef zum jetzigen Zeitpunkt kein Thema. "Wir wollen zwar weitere Übernahmen tätigen, aber erst dann, wenn wir die Verschuldungsziele erreicht haben".

Der Auftakt ins neue Jahr scheint Dufry derweil gut gelungen zu sein. "Wir sind in den ersten zwei Monaten des Jahres organisch um über 7 Prozent gewachsen", so der Dufry-Chef. Insbesondere im russischen Markt sei seit Anfang Jahr eine starke Erholung zu beobachten. Auch in Ländern wie Brasilien und der Türkei, die 2016 mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatten, könne 2017 mit "signifikanten Verbesserungen" gerechnet werden.

Für das Gesamtjahr 2017 kalkuliert Diaz zum jetzigen Zeitpunkt "vorsichtig" mit einem Wachstum von "über 5 Prozent". Unterstützt werden soll dieses Wachstum durch Investitionen in den Ausbau digitaler Angebote. Ausserdem ist im laufenden Jahr die Eröffnung von 22'000 Quadratmetern neuer Ladefläche geplant.