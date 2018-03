Ein Jahr mehr Zeit für die Zweitdurchführung der Messe TRESOR contemporary craft

Dem erfolgreichen Auftakt der TRESOR Messe 2017, mit dem hierzulande völlig neuen Inhalt des zeitgenössischen Kunsthandwerks, sind zwei Jahre intensive Vorbereitungszeit vorausgegangen. An der Erstausgabe konnten für über 1.2 Mio. CHF Objekte verkauft werden. Die 38 Aussteller aus zwölf Ländern repräsentierten 287 Künstler, an den fünf Ausstellungstagen wurden 5'400 Besucherinnen und Besucher registriert.

Der Aufbau für vertiefte internationale Beziehungen und Kontakte zu Galerien, Künstlern, Hochschulen, Museen und Privatsammlern ist zentral und zeitintensiv, und hat einen unmittelbaren Impact auf das Image und die Nachhaltigkeit der Messe. Die Qualität und Exklusivität der ausgestellten Objekte mit Erstausstellungs-Charakter und Sonderinstallationen, die gut und gerne in der geforderten Qualität und Komplexität ein bis zwei Jahre Vorlaufzeit benötigen, sind für die Wahrnehmung in dem globalen Wachstumsmarkt des zeitgenössischen Kunsthandwerks von zentraler Bedeutung, da bis anhin wenige etablierte Messeformate existieren.

Seit der Lancierung im Jahr 2017 geht immer deutlicher hervor, dass die Zweitdurchführung eine ähnlich lange Vorlaufzeit braucht, um an den Erfolg der ersten Messe anzuknüpfen und diesen zu festigen. Die Resonanz auf die Erstdurchführung von Seiten Ausstellern und Künstlern, aber auch den Partnern und Sponsoren, Museen, Kunsthochschulen sowie den Sammlern war sehr gross. Austausch und strategische Kooperationen mit den verschiedenen Interessensgruppen sind elementar für die konzeptionelle und langfristig erfolgreiche Weiterentwicklung der Messe.

Wie jede neue Messe sind die Aufbaujahre, aber auch die stete Weiterentwicklung, entscheidend über den langfristigen Erfolg, in einem immer schneller wachsenden Wettbewerbsumfeld. Mit der Verschiebung der 2. Durchführung um ein Jahr wird parallel zur der Planung für 2019 auch die Planung für die Folgemessen ab 2020 in Angriff genommen. Mit der intensiven Aufbauarbeit und Vorlaufzeit wird die Messe langfristig auf eine solide Basis gestellt. Die zweite TRESOR contemporary craft findet vom 18. – 22. September 2019 in der Messe Schweiz MCH in Basel statt.

Über TRESOR contemporary craft

TRESOR contemporary craft ist eine privat initiierte Publikumsmesse für hochstehendes Kunsthandwerk und zeitgenössisch Angewandte Kunst in Basel. TRESOR ist eine Plattform für international renommierte Aussteller und bietet Einblicke in Privat- und Museums-Sammlungen. Verschiedene Kollaborationen mit Kunst- und Designschulen und die Spezialformate «Live With It», «Living Craft Tradition», die Talentplattform für Schweizer Künstlerinnen und Künstler «TRESOR Discovery» und das Vermittlungsprogramm «TRESOR Encounters» runden das Messeformat inhaltlich ab und bieten spannenden Einblicke in die Welt zeitgenössischer Handwerkskunst und «haptischer» Erlebnisse.