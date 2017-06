Eine Basler Erfolgsgeschichte: Die Surprise Jubiläumsausgabe

Da machte sogar der Blick am Abend Platz in seiner Box: Das Strassenmagazin Surprise verteilte ihre 400. Ausgabe. Bis gestern war die einzeln nummerierte Jubiläumsausgabe erhältlich. Das Magazin ist aus einem Kleinstbetrieb zu einem Vorbildmodell des sozialen Engagements geworden: Statt Betteln zu müssen, können Bedürftige einer geregelten Arbeit nachgehen, durch welche sie auch sozialversichert sind und nebenbei entsteht alle zwei Wochen eine Publikation, die sich in Sachen Qualität nicht verstecken muss.

Vor 19 Jahren wurde nach einem Zusammenschluss aus der 1993 in Basel gegründeten Strassenzeitung «Stempelkissen» und dem Zürcher Blatt «Kalter Kaffe, ganz heiss» die Surprise GmbH. Die Redaktion bestand damals aus einem einzigen Redaktor (welcher heute übrigens bei barfi.ch tätig ist) und die Auflagen à fünfhundert Hefte folgten in, sagen wir, *flexiblen* Abständen mit ebensolchen Verkaufszahlen. Das Kind ist inzwischen erwachsen geworden.

Heute sind in der Redaktion drei Mitarbeiter angestellt, unterstützt von zehn und fünfzehn freien Mitarbeitern. Die Auflage liegt inzwischen auch bei über 20’000. In den 19 Jahren haben die Verkäufer rund 7 millionen Hefte verkauft. Zum Jubiläum erhielt das Heft zudem ein neues Layout.

Der dienstälteste Verkäufer hält seine Hefte seit dem ersten Tag in Basel feil. Urs Saurer verkaufte in den fast zwei Jahrzehnten als Verkäufer auch über zehntausend Hefte, ein Rekord.

Und bereits nächstes Jahr gibt es bereits wieder Grund zum Feiern: Das Heft wird dann 20 Jahre alt.

Wir gratulieren unserer Lieblingskonkurrenz!