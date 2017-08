Eröffnung des Fachzentrums für Gehör, Sprache und Kommunikation - Ein Meilenstein in der Geschichte der GSR

Im Neubau in Aesch hat die GSR die Sprachheilschule und die Wielandschule, den Audiopädagogischen Dienst, das Autismuszentrum sowie ihre Geschäftsstelle zusammengeführt. Die Eröffnung des neuen Fachzentrums in Aesch Nord ist ein Meilenstein in der 180-jährigen Geschichte der GSR und zeigt, dass sich die GSR weiterentwickelt und den neuen Anforderungen anpasst. Der moderne und funktionale Neubau im Gewerbeareal an der Therwilerstrasse umfasst zwei unterirdische und fünf oberirdische Geschosse. Dafür hat die GSR rund 36 Mio. Franken investiert. Sowohl das Kostenbudget als auch der Zeitplan wurden eingehalten. Bei der GSR arbeiten rund 120 Mitarbeitende, davon viele mit einem Teilzeitpensum.

In ihrer Ansprache würdigte die Baselbieter Bildungsdirektorin, Frau Regierungsrätin Monica Gschwind, die GSR als interdisziplinäres, pädagogisch-therapeutisches Fachzentrum für Kinder und Jugendliche mit Spracherwerbs- und Kommunikationsstörungen und/oder einer Hörbeeinträchtigung

als für den Kanton Basel-Landschaft und die angrenzenden Kantone wichtigen und verlässlichen Partner im Sonderschulbereich. Der Neubau sei auch ein Zeichen für den kontinuierlichen Willen der GSR, sich weiterhin intensiv und fachlich bestens ausgewiesen für hör- und sprachbehinderte Kinder und Jugendliche einzusetzen. „Wir sind stolz darauf, die GSR als anerkanntes und versiertes Fachzentrum in unserem Kanton zu haben“, so die Regierungsrätin anlässlich der Eröffnungsfeier.

Die neue Infrastruktur wurde sorgfältig auf die Bedürfnisse der durch die GSR geschulten und unterstützten jungen Menschen abgestimmt. Auf eine gute Raumakustik wurde speziell Wert gelegt. Neben Räumen für Therapie und Schule entstanden Räumlichkeiten für die ausserschulische Betreuung,

eine Aula/Mensa sowie eine Turnhalle. 3 ½ Stockwerke stehen für Fremdmieter zur Verfügung.

Der Claim «Gestärkt fürs Leben» umschreibt das Ziel aller Abteilungen der GSR, weiterhin junge Menschen individuell zu schulen und zu fördern, damit sie trotz einer starken Beeinträchtigung (Gehör, Sprache, Kommunikation) ihr Potential nutzen und entwickeln können, um bessere Zukunftschancen

zu haben und ihren Platz in der Gesellschaft zu finden.