Gerichtsvorladung auf Albanisch: Das Basler Kantonsblatt ist mehrsprachig

Vor ein paar Tagen konnten aufmerksame Kantonsblatt-Leser eine Publikation lesen, die nicht gerade alltäglich ist: «Njoftim gjyqësor Ftesë nga AL*** F***, i lindur në 20. Februar 1987, pranë Gjykatës Penale e kantonit Basel-Stadt, të enjten, në 30.» Das kommt Ihnen vielleicht spanisch vor, ist es aber nicht, dabei handelt es sich um Albanisch. Gesucht wird eine Person, die beim Strafgericht antraben muss – eine Ediktalzitation. Normalerweise sind diese auch auf Deutsch verfasst, es gibt jedoch Ausnahmen, wie Strafgericht-Verwaltungschef Patrick Suter erklärt: «Wenn wir schon im Vorfeld wissen, dass die gesuchte Person kein, oder nur sehr wenig Deutsch spricht, dann schreiben wir die Ediktalzitationen auch in anderen Sprachen aus.» In diesem Fall dann also Albanisch.

Das ist nicht die einzige Sprache, die man im Kantonsblatt antreffen könnte. Beim Basler Strafgericht stehen einige Dolmetscher zur Verfügung, die in verschiedensten Sprachen übersetzen könnten. Diese sind nicht nur für diese seltenen Ausschreibungen angestellt, sondern übersetzen auch in Gerichtsprozessen.

«Wir wissen nicht ob die vorgeladenen Personen das Kantonsblatt lesen», meint Patrick Suter. Jedoch sei es wichtig, diesen Dienst anzubieten. Denn man wisse ja nie, vielleicht blättere der Gesuchte zufällig am Kiosk durch das Basler Kantonsblatt. Und falls die Vorladung dann auch noch in seiner Sprache verfasst sei, werde er wohl reagieren.