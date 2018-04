HIV-Test für zuhause bald in Basels Apotheken

Seit 2007 kann bereits, wer nicht zum Hausarzt gehen will, für einen HIV-Test die offizielle HIV-Teststelle bei der Aids-Hilfe beider Basel an der Clarastrasse aufsuchen. Auch in der medizinischen Poliklinik des Universitätsspitals Basel am Petersgraben ist das möglich. Das Ergebnis wird innert 20 bis 30 Minuten persönlich, oder auf Wunsch auch schriftlich, mitgeteilt. Nachdem nun die Schweizerische Kommission für sexuelle Gesundheit (EKSG) entschieden hat die Freigabe für HIV-Tests für den Heimgebrauch zu empfehlen, ist mit einer Zulassung bereits vor dem Sommer zu rechnen und die Abklärung wird dadurch noch einfacher.

«Es handelt sich um eine Ausnahmebewilligung im Sinne der öffentlichen Gesundheit, die durch Swissmedic erteilt wird» erklärt Daniel Koch, Leiter Abteilung übertragbare Krankheiten beim Bundesamt für Gesundheit BAG gegenüber barfi.ch. Da die Zulassung nicht im Sinne eines Medikamentes erfolgt, sondern eine CE-Zertifizierung sei, wird der Test in Apotheken für jedermann ohne Rezept erhältlich sein. Alle bereits heute in mehreren europäischen Ländern CE-zertifizierten HIV-Tests für den Heimgebrauch werden damit auch in der Schweiz zugelassen sein.

Wie funktionieren die HIV-Tests für zu Hause?

Die Tests für zu Hause sind völlig unkompliziert. Ein Blutstropfen reicht, um bereits in circa 15 bis 30 Minuten ein Resultat zu erhalten, jedoch nicht gleich «am Morgen danach ». Da es sich um Tests der dritten Generation handelt, sind absolut zuverlässige Resultate erst drei Monate nach einer Infektion möglich. Bei positiven Befund sollte unbedingt der Arzt oder ein Zentrum aufgesucht werden, um den Test zu wiederholen und das Resultat bestätigen zu lassen.

So funktioniert zum Beispiel der CE-zertifizierte autotest VIH, der bereits in mehreren europäische Ländern zugelassen ist. ©Screenprint autotest VIH

Die Aids-Hilfe beider Basel hilft und berät

«Diese neue Möglichkeit kann für Menschen, die Hemmungen haben, sich an die Aids-Hilfe oder andere Orte zu wenden, eine Chance bedeuten», sagt Katharina Lange, Leiterin HIV-Testangebot bei der Aids-Hilfe beider Basel. Die Schwelle Gewissheit zu suchen dürfte in den eigenen vier Wänden tiefer sein, als bei den offiziellen Anlaufstellen. Bei einem positiven Resultat des Schnelltests könne dort beim Klienten jedoch noch vor Ort ein Bestätigungstest mittels venöser Blutentnahme erfolgen. Die Auswertung dieses zweiten Tests dauere zwei Tage und der Befund werde im Beisein eines Arztes eröffnet. Dabei sei sehr wichtig, dass der Klient nicht alleine gelassen, sondern beraten und aufgefangen werde.

Auch wenn heute ein Leben mit HIV im Gegensatz zu früher kein Todesurteil mehr bedeutet und bei HIV-positive Menschen, wenn sie ihre verordnete Behandlung minutiös befolgen sogar irgendwann keine Virenlast mehr nachweisbar ist, bleibt Aids eine ansteckende, lebensgefährliche Krankheit. Das Thema darf deshalb niemals bagatellisiert, auf den Schutz beim Geschlechtsverkehr nicht verzichtet werden und die grossen Fortschritte der Medizin helfen nur, bei absolut strikter Einhaltung der Therapie.

