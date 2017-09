In die Flucht geschlagen: Angestellte vertreibt zwei Einbrecher aus Seniorenzentrum

Am frühen Montagmorgen vertrieb eine Angestellte des Seniorenzentrums in der Isteiner Straße zwei Einbrecher. Gegen drei Uhr hebelten zwei unbekannte Täter eine Türe auf der Gebäudenordseite auf und gelangten so in das Innere. Durch die dabei verursachten Geräusche wurde eine Angestellte aufgeschreckt. Sie schaltete dasLicht ein und begab sich über die Treppe zum Foyer hinab. Dort traf sie auf zwei Männer, die sofort in unbekannte Richtung flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Entwendet wurde nichts, der Schaden an der Türe beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Weil am Rhein entgegen.