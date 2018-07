Lörrach: Verwirrte Frau löst Polizeieinsatz aus und leistet Widerstand bei Festnahme

Eine Streife kam vor Ort und sichtete die Frau nach kurzer Suche in der Salzertstrasse. Als die Beamten ausstiegen und sich der Frau näherten, wurden sie mit dem ausgetreckten Mittelfinger und üblen Beleidigungen empfangen. Alle Versuche, mit der Frau vernünftig zu reden, scheiterten an deren Aggressivität. Deshalb musste sie überwältigt und mit Handschellen geschlossen werden. Die Frau beruhigte sich nicht, tobte weiter und versuchte die Beamten zu beissen bzw. spuckte nach ihnen. Ausserdem hagelte es Beschimpfungen und Beleidigungen. Auf Grund dessen wurde der Gewahrsam angeordnet und die 19-Jährige in die Gewahrsamszelle gebracht. Des Weiteren erwartet die junge Frau ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.