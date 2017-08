Mutmassliche Kokainhändler gefasst

Im Nachgang an intensive Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei Basel-Landschaft ist es gelungen, innert acht Tagen fünf Männer im Alter von 19 bis 40 Jahren (Nationalität: Nigeria) festzunehmen. Ihnen werden qualifizierte Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Last gelegt. Die Festnahmen erfolgten am 23. Juli 2017 (zwei Personen) und am 30. Juli 2017 (drei Personen). Alle fünf Beschuldigten befinden sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft in Untersuchungshaft.

Erhebliche Menge Kokain sichergestellt

Im Zuge der beiden Festnahmen wurden je rund drei Kilogramm Kokain – insgesamt also rund sechs Kilogramm Kokain (ungestreckt) – mit einem ungefähren Strassenverkaufswert von rund einer (1) Million Franken beschlagnahmt.

Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft führt gegen die fünf Beschuldigten entsprechende Strafverfahren.